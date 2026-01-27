Metro số 2 TPHCM sắp thi công đồng loạt, tổ chức giao thông ra sao?

TPO - Thi công 11 nhà ga metro số 2 trên trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - những tuyến đường đông đúc nhất TPHCM, được dự báo sẽ tạo áp lực lớn lên giao thông đô thị. Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị thừa nhận việc phân luồng phục vụ thi công là khó tránh khỏi và chắc chắn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian tới.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) sau lễ khởi công ngày 15/1 vừa qua, dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đang được tổ chức thi công theo tiến độ “tính từng tuần, từng ngày”, với mục tiêu hoàn thành trong vòng 57 tháng, đúng mốc năm 2030 theo quyết định của UBND TP. Nhiều hạng mục khảo sát, thiết kế và chuẩn bị đào hầm đã được triển khai khẩn trương ngay sau lễ khởi công.

Theo kế hoạch, từ đầu tháng 3 tới đây, các nhà thầu sẽ triển khai thi công tường vây và đào đất tại các ga Lê Thị Riêng và Phạm Văn Bạch (các ga sẽ thả máy đào hầm TBM). Khoảng một năm sau, khi hố đào hoàn thiện, sẽ đủ điều kiện để thả máy đào hầm TBM.

Khoan khảo sát địa chất tại ga S5 - Lê Thị Riêng thuộc dự án metro số 2 TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Liên quan đến việc thi công trong khu vực đô thị đông đúc, ông Phan Công Bằng thẳng thắn thừa nhận việc triển khai thi công 11 nhà ga trên trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh sẽ ảnh hưởng đến giao thông.

“Hầu hết các ga, trừ ga Bến Thành, đều nằm trên trục giao thông chính. Việc phân luồng để thi công chắc chắn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”, ông nói.

Theo đó, MAUR sẽ tổ chức phân luồng, mở các tuyến thay thế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, lực lượng CSGT và các địa phương để điều tiết giao thông.

“Chúng tôi sẽ thông bao sớm, công khai phương án phân luồng để người dân chủ động. Mong bà con chia sẻ, vì muốn thi công thì bắt buộc phải chiếm dụng mặt đường”, ông Bằng nói thêm.

Cũng theo ông Bằng, ngay sau Tết, đơn vị sẽ triển khai thi công tuyến đường thay thế để phục vụ tổ chức giao thông quanh ga Phạm Văn Bạch, nối từ khu vực Phan Văn Hớn xuống tuyến ven kênh Tham Lương. Chi tiết sẽ được thông tin cụ thể cho người dân.

Từ kinh nghiệm thi công tuyến metro số 1, ông Phan Công Bằng cho biết MAUR đã rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt trong việc phối hợp xử lý hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đô thị.

“Thi công metro trong đô thị là công việc cực kỳ phức tạp. Tuyến số 2 còn khó hơn vì gần như toàn bộ nằm trên trục giao thông đang khai thác bình thường. Do đó, chúng tôi phải phối hợp chặt với chính quyền địa phương, CSGT và các cơ quan liên quan để tổ chức giao thông tốt nhất, giảm tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân”, ông Bằng nhấn mạnh.