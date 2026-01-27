Cảnh tượng lạ ở chợ truyền thống TPHCM lúc cận Tết

TPO - Chợ thưa vắng khách, tiểu thương không dám trữ hàng Tết; nhiều sạp quầy đóng cửa, nghỉ bán, sang sạp... Đây là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM trong thời điểm cận Tết.
Những quầy hàng đóng cửa kín mít tại chợ truyền thống trong thời điểm cận Tết
Những lý do về quy định thuế mới khiến chi phí vận hành tăng; khó cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử; chợ tự phát bao vây chợ truyền thống... khiến nhiều tiểu thương đuối sức. "Khi áp dụng thuế kê khai, tôi phải thuê thêm nhân viên. Trong lúc buôn bán lại ế ẩm, dù cố gắng cách mấy cũng không đủ sức tiếp tục duy trì việc buôn bán không nên tôi quyết định sang sạp, nghỉ bán" - bà Thu, tiểu thương kinh doanh quần áo tại An Đông Plaza trút nỗi lòng.