Cảnh tượng lạ ở chợ truyền thống TPHCM lúc cận Tết

Uyên Phương

TPO - Chợ thưa vắng khách, tiểu thương không dám trữ hàng Tết; nhiều sạp quầy đóng cửa, nghỉ bán, sang sạp... Đây là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM trong thời điểm cận Tết.

tp-dong-cua-uyen-phuong-12.jpg
Trưa 26/1, tại chợ An Đông (phường An Đông, TPHCM), những quầy hàng bánh mứt Tết nằm im lìm chờ khách. "Chưa bao giờ cận Tết mà lại vắng khách như lúc này, chỉ một số quầy hàng có mối quen thì còn buôn bán lai rai, còn lại phần lớn đều ế ấm" - bà B., tiểu thương kinh doanh bánh mứt, trái cây chế biến nói
tp-dong-cua-uyen-phuong-10.jpg
Tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây), bà Ứng Thị Liên, ngành hàng bánh kẹo cho biết, năm nay không dám trữ hàng Tết vì sợ không bán được. "Bây giờ tôi lấy hàng tới đâu bán tới đó, cận Tết giá lên thì mình bán lên chứ không trữ sẵn số lượng lớn như trước. Dù biết giá cao khách sẽ mua ít lại nhưng không còn cách nào khác" - bà Liên bộc bạch.
tp-dong-cua-uyen-phuong-9.jpg
Nhiều mặt hàng mứt có giá tăng cao như mãng cầu, mứt dừa, mứt bí, mít sấy... khoảng 160.000 - 200.000 đồng/kg, hướng dương 160.000 đồng/kg. Lý do đợt mưa lũ, triều cường vừa qua làm nông dân trồng mít, mãng cầu bị thiệt hại, đứt nguồn cung ứng nguyên liệu. Dẫu sản lượng ít, giá cao nhưng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng TPHCM cũng chưa tăng như cùng kỳ so với mọi năm.
tp-dong-cua-uyen-phuong-8.jpg
Các loại bánh kẹo ê hề, tiểu thương mỏi cổ ngóng khách. "Gần đây nhiều tiểu thương trả quầy sạp, ngừng kinh doanh ngay trong mùa kinh doanh sôi động nhất cả năm. Lý do nhiều quầy sạp chưa lắp đặt thiết bị công nghệ để kê khai thuế; nhiều tiểu thương lớn tuổi không quen với phần mềm kê khai thuế nên tạm thời ngừng kinh doanh. Tôi cũng không rành nên mỗi ngày đều ghi chép bằng tay, đến tối mới nhờ con cái nhập hộ" - một tiểu thương kinh doanh bánh kẹo nói.
tp-dong-cua-uyen-phuong-14.jpg
Các tiểu thương giết thời gian bằng cách lướt điện thoại, tám chuyện cho hết ngày
tp-dong-cua-uyen-phuong-11.jpg
Cảnh đìu hiu tại nhiều quầy sạp ở chợ truyền thống TPHCM
tp-dong-cua-uyen-phuong-7.jpg
Quầy sạp đóng cửa, một số quầy hàng còn cầm cự mở cửa lại không có một bóng người mua
tp-dong-cua-uyen-phuong-2.jpg
Thời hưng thịnh, tiểu thương thuê thêm quầy sạp làm kho, nay buôn bán khó khăn, họ cũng không có nhu cầu trữ hàng như trước. Các tờ giấy thông tin cho thuê quầy sạp dán dọc các ki-ốt.
tp-dong-cua-uyen-phuong-13.jpg
tp-dong-cua-uyen-phuong-6.jpg
tp-dong-cua-uyen-phuong-3.jpg
Những quầy hàng đóng cửa kín mít tại chợ truyền thống trong thời điểm cận Tết
sang-sap-uyen-phuong-1.jpg
sang-sap-uyen-phuong-2.jpg
sang-sap-uyen-phuong-3.jpg
Những lý do về quy định thuế mới khiến chi phí vận hành tăng; khó cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử; chợ tự phát bao vây chợ truyền thống... khiến nhiều tiểu thương đuối sức. "Khi áp dụng thuế kê khai, tôi phải thuê thêm nhân viên. Trong lúc buôn bán lại ế ẩm, dù cố gắng cách mấy cũng không đủ sức tiếp tục duy trì việc buôn bán không nên tôi quyết định sang sạp, nghỉ bán" - bà Thu, tiểu thương kinh doanh quần áo tại An Đông Plaza trút nỗi lòng.
tp-dong-cua-uyen-phuong-1.jpg
Những quầy hàng trong chợ giảm giá chỉ còn từ 80.000 - 100.000 đồng/món như quần áo, giày dép, túi xách... nhưng vẫn vắng khách mua
Uyên Phương
#Ảnh hưởng của dịch bệnh đến chợ truyền thống #Tình trạng vắng khách cận Tết #Chi phí và khó khăn của tiểu thương #Ảnh hưởng của thời tiết và thiên tai #Thay đổi trong hành vi tiêu dùng TPHCM #Chuyển đổi sang thương mại điện tử và ảnh hưởng #Các chính sách thuế mới và tác động #Tình trạng đóng cửa và giảm quy mô kinh doanh #Giá cả và nguồn cung hàng hóa Tết #Thách thức của các chợ truyền thống trong bối cảnh mới

