Cảnh tượng lạ ở chợ truyền thống TPHCM lúc cận Tết

TPO - Chợ thưa vắng khách, tiểu thương không dám trữ hàng Tết; nhiều sạp quầy đóng cửa, nghỉ bán, sang sạp... Đây là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM trong thời điểm cận Tết.