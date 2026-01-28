Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Bắt đầu thi công hầm chui đầu tiên trên Quốc lộ 13, tài xế lưu ý lộ trình về Tây Nguyên, miền Tây

Hương Chi

TPO - Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông để thi công dự án hầm chui tại ngã 5 Phước Kiến – Quốc lộ 13. Đây là nút giao phức tạp được xây hầm chui đầu tiên tại tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TPHCM.

Video: Toàn cảnh khu vực ngã 5 Phước Kiến
tp-ham-chui-1.jpg
Ngày 27/1, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, khu vực thi công hầm chui , cầu vượt ngã 5 Phước Kiến (phường Phú Lợi, TPHCM), cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, đặt biển hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào đường tránh.
tp-ham-chui-2.jpg
tp-ham-chui-7.jpg
Ngã 5 Phước Kiến là nút giao thông phức tạp, đã được lên kế hoạch xây dựng hầm chui﻿ từ lâu nhưng tới nay mới triển khai thực hiện.
tp-ham-chui-9.jpg
Hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến là công trình﻿ giao thông hầm đường bộ cấp II. Trong ảnh là Quốc lộ 13 hướng từ Trung tâm TPHCM đi Tây Nguyên.
tp-ham-chui-8.jpg
Công trình được đầu tư xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực ngã 5 Phước Kiến﻿; nâng cao năng lực thông hành trục Quốc lộ 13; Phạm Ngọc Thạch; Huỳnh Văn Cù; Nguyễn Văn Tiết tại khu vực nút giao. Trong ảnh là hướng đường Huỳnh Văn Cù ra ngã 5 Phước Kiến.
ham-chui-11.png
Công trình được thiết kế với hầm bê tông cốt thép, tuổi thọ 100 năm; tĩnh không hầm 5 m; vận tốc qua hầm và đường gom hai bên﻿ là 40 km/h. Hầm chui theo hướng từ đường Huỳnh Văn Cù đến đường Phạm Ngọc Thạch. Đường dẫn 2 đầu hầm dài 229,60 m. Chiều dài toàn tuyến là 629,96 m. Trong ảnh: đường Nguyễn Văn Tiết hướng ra Ngã 5 Phước Kiến.
ham-chui-10.jpg
Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến có tổng mức đầu tư﻿ theo quyết định phê duyệt là 1.050 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thu hồi đạt 100%, đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công.
tp-ham-chui-12.jpg
Biển chỉ dẫn đường tránh ngã 5 Phước Kiến hướng từ Quốc lộ 13 đi Tây Nguyên.
tp-ham-chui.jpg
Biển chỉ dẫn hướng đi từ đường Mỹ Phước Tân Vạn﻿ rẽ trái vào Trần Ngọc Lên để ra Quốc lộ 13.
tp-ham-0.jpg
tp-ham-chui-3.jpg
Lộ trình chỉ dẫn hướng đi từ đường Huỳnh Văn Cù ra cầu Phú Cường về các tỉnh miền Tây để tránh ùn tắc.
tp-ham-chui-4.jpg
tp-ham-chui-6.jpg
Phối cảnh﻿ hầm chui sau khi hoàn thành.
tp-ham-chui-5.jpg
Tại khu vực ngã 5 Phước Kiến, hầm chui sẽ được thi công giữa tim đường Phạm Ngọc Thạch xuyên qua Quốc lộ 13 để vào đường Huỳnh Văn Cù. Sau khi hoàn thành, đường Phạm Ngọc Thạch đoạn giao khu vực ngã 5 Phước Kiến ngoài hầm chui còn hai đường song hành giao Quốc lộ 13. Ngoài hầm chui, tại khu vực ngã 5 Phước Kiến, sẽ thi công cầu vượt trên Quốc lộ 13.

Hướng di chuyển tránh ngã 5 Phước Kiến – Quốc lộ 13:

Phương tiện đi Quốc lộ 13 từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) về Tây Nguyên, lộ trình như sau: Quốc lộ 13 - Huỳnh Văn Lũy - Mỹ Phước Tân Vạn - Trần Ngọc Lên - Quốc lộ 13. Theo hướng này, ngoài rẽ vào đường Trần Ngọc Lên, phương tiện có thể tiếp tục di chuyển đường Mỹ Phước Tân Vạn rồi rẽ trái vào đường Võ Văn Kiệt hoặc ĐT.741 để ra Quốc lộ 13. Lộ trình này cũng áp dụng cho phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 13 từ Tây Nguyên đi Bến xe Miền Đông (TPHCM). Đối với phương tiện đi đường Huỳnh Văn Cù qua cầu Phú Cường về các tỉnh miền Tây và Tây Ninh đi theo lộ trình: Quốc lộ 13 – Huỳnh Văn Lũy – Mỹ Phước Tân Vạn – Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Thuận – Quốc lộ 13 – Nguyễn Văn Lộng – Huỳnh Văn Cù.

Hương Chi
#hầm chui #quốc lộ 13 #TPHCM #ngã 5 Phước Kiến #giao thông #xây dựng #đầu tư

