Bắt đầu thi công hầm chui đầu tiên trên Quốc lộ 13, tài xế lưu ý lộ trình về Tây Nguyên, miền Tây

Hướng di chuyển tránh ngã 5 Phước Kiến – Quốc lộ 13:

Phương tiện đi Quốc lộ 13 từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) về Tây Nguyên, lộ trình như sau: Quốc lộ 13 - Huỳnh Văn Lũy - Mỹ Phước Tân Vạn - Trần Ngọc Lên - Quốc lộ 13. Theo hướng này, ngoài rẽ vào đường Trần Ngọc Lên, phương tiện có thể tiếp tục di chuyển đường Mỹ Phước Tân Vạn rồi rẽ trái vào đường Võ Văn Kiệt hoặc ĐT.741 để ra Quốc lộ 13. Lộ trình này cũng áp dụng cho phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 13 từ Tây Nguyên đi Bến xe Miền Đông (TPHCM). Đối với phương tiện đi đường Huỳnh Văn Cù qua cầu Phú Cường về các tỉnh miền Tây và Tây Ninh đi theo lộ trình: Quốc lộ 13 – Huỳnh Văn Lũy – Mỹ Phước Tân Vạn – Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Thuận – Quốc lộ 13 – Nguyễn Văn Lộng – Huỳnh Văn Cù.