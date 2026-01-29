Ngày mai Quyền Bộ trưởng Công Thương đi Mỹ đàm phán về thuế đối ứng

TPO - Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngày mai (30/1) đoàn đàm phán của Việt Nam do Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu sẽ sang Mỹ để đàm phán vòng thứ 6 về thương mại đối ứng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/1, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Mỹ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đến nay hai bên đã trải qua 5 phiên đàm phán và đang chuẩn bị đàm phán phiên thứ 6.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, tinh thần xuyên suốt của các vòng làm việc là nỗ lực tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước thống nhất các nội dung then chốt của hiệp định. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương cùng đoàn đàm phán đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, xây dựng và trình các phương án cụ thể; gửi tới phía Mỹ nhiều thông số, nội dung và danh sách đặt hàng, trên tinh thần tạo thuận lợi cho hàng hóa của đối tác tiếp cận thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngày mai đoàn đàm phán của Việt Nam do Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng dẫn đầu sẽ sang Mỹ làm việc trong khoảng một tuần.

Một phiên đàm phán giữa hai phái đoàn đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ. Ảnh: Bộ Công Thương

“Chúng tôi kỳ vọng phiên đàm phán thứ 6 sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Việt Nam cũng khẳng định quan điểm khuyến khích doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam, song song với việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mỹ thâm nhập thị trường trong nước”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay.

Theo ông Nhật Tân, năm nay Việt Nam xác định sẽ kiên trì theo đuổi quá trình đàm phán với đối tác, vận động doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo đảm tính ổn định và bền vững. Cùng với đó, nhiệm vụ đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục được xác định là yêu cầu cấp thiết, cần triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công Thương, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ được tổ chức từ ngày 12/11/2025 tại Washington D.C. Sau ba ngày làm việc, đoàn đàm phán hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động thực vật (SPS), đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách ở những vấn đề còn tồn tại.

Tại cuộc họp tổng kết, đại diện Cơ quan Thương mại Mỹ và phía Việt Nam đều đánh giá cao kết quả của vòng đàm phán, coi đây là cơ sở thuận lợi để sớm hoàn tất hiệp định.

Hiện, mức thuế Mỹ áp với hàng Việt Nam ở mức 20%. Tuy vậy, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vẫn phải chịu tổng mức thuế phổ biến 15-25%.

Cụ thể, dệt may, giày dép và gỗ - nội thất đang chịu thuế MFN 10-15%, cộng 10% thuế bổ sung, đưa tổng thuế lên 20-25%. Nông sản và thủy sản chịu mức 15-20%, trong đó một số mặt hàng thủy sản còn đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá riêng biệt. Điện tử, linh kiện và thiết bị gia dụng nhỏ có mức thuế thấp hơn, khoảng 10-15%, còn máy móc, phụ tùng cơ khí ở ngưỡng 15-20%.

Mức thuế cao nhất lên tới 40% được Mỹ áp dụng đối với các trường hợp hàng hóa trung chuyển, giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”, kèm nguy cơ truy thu và siết chặt biện pháp phòng vệ thương mại.