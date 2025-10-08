Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ về thương mại đối ứng

TPO - Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/10, thông tin về tình hình triển khai đàm phán thuế đối ứng sau khi Mỹ áp thuế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Mỹ. Đoàn đàm phán giữa hai nước Việt Nam - Mỹ thường xuyên, liên tục có các buổi đàm phán.

“Cho đến nay, phía Mỹ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Đây là kết quả hết sức khả quan”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Thứ trưởng Tân cũng cho biết thêm, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025, Đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

“Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ”, Thứ trưởng Tân cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ để hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trong tháng 10 và tháng 11.

Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương - cho biết, trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

"Bộ sẽ theo dõi sát để kịp thời khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc với khối FDI; đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Mỹ; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”, ông Sơn nói.