Cục Thuế phát văn bản 'hỏa tốc' liên quan tới hoá đơn điện tử

TPO - Trong công văn hỏa tốc gửi trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế yêu cầu tăng cường giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người tiêu dùng về trường hợp hộ kinh doanh không lập, giao hóa đơn.

Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo triển khai đối với 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Một số cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ kinh doanh còn phải rà soát trên tổng số hộ có thể thuộc diện phải sử dụng cao hơn trung bình (26%).

Các địa phương gồm: Lạng Sơn (57%), Quảng Ngãi (50%), Vĩnh Long (47%), Gia Lai (41%), Hưng Yên (40%), Lâm Đồng (40%), Tây Ninh (40%), Huế (39%), Ninh Bình (38%), Đà Nẵng (34%), An Giang (33%), Phú Thọ (33%), Đồng Nai (32%), Khánh Hòa (30%), Hải Phòng (29%), Cần Thơ (29%).

Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố làm việc với UBND xã, phường, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước trên địa bàn... để rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh đang hoạt động theo mức doanh thu; có phương án khảo sát thực tế để xác định hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng hay không.

Ngành thuế yêu cầu chú trọng quản lý thuế dựa trên dòng tiền của hộ kinh doanh.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế xác định hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bảo đảm không bỏ sót các trường hợp phải sử dụng nhưng chưa đăng ký. Hộ kinh doanh quy mô lớn, có tiềm năng chuyển đổi lên doanh nghiệp đưa vào danh sách tập trung hỗ trợ trong tháng cao điểm.

Bên cạnh đó, một số cơ quan thuế tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên số lượng hộ kinh doanh đã đăng ký thấp hơn mức trung bình (69,5%), như: Lạng Sơn (46%), Phú Thọ (55%), Tây Ninh (56%), Hưng Yên (58%), Quảng Ngãi (61%), Đắk Lắk (62%), Đồng Nai (63%), Vĩnh Long (63%), Ninh Bình (65%), Cà Mau (66%), Thái Nguyên (66%), Bắc Ninh (66%), Huế (67%), An Giang (67%), Hải Phòng (68%), Lào Cai (69%), TPHCM (69%)

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố thường xuyên phân tích số liệu về số hộ kinh doanh đã đăng ký và đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trên địa bàn. Trường hợp người nộp thuế đã được tuyên truyền, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình vi phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý kịp thời theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần thực hiện việc so sánh, phân tích và đánh giá doanh thu trên hóa đơn với doanh thu đang kê khai của người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, ăn uống. Nếu phát hiện dấu hiệu rủi ro hoặc bất thường như tổng doanh thu trên hóa đơn chênh lệch lớn so với doanh thu khoán, kê khai hoặc thời điểm lập hóa đơn không hợp lý, cơ quan thuế sẽ yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin và tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh phải niêm yết công khai thông tin xác nhận đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại địa điểm kinh doanh, kèm đầu mối liên hệ của cơ quan thuế để người tiêu dùng phản ánh nếu không được lập hoặc giao hóa đơn. Những phản ánh này sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

“Chú trọng quản lý thuế dựa trên dòng tiền của người nộp thuế, thông qua trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và các tổ chức liên quan, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu của người nộp thuế theo đúng quy định pháp luật”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Về giải pháp hỗ trợ, cơ quan thuế tại các địa phương được yêu cầu bố trí cán bộ chuyên trách, công khai thông tin liên lạc và duy trì hỗ trợ thường xuyên, kể cả ngày nghỉ. Cán bộ thuế sẽ được cử đến chợ, cửa hàng, cơ sở sản xuất để hỗ trợ tại chỗ, đặc biệt là với trường hợp kinh doanh lớn tuổi hoặc khó tiếp cận công nghệ.