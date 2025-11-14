Đang đàm phán kỹ thuật Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ

TPO - Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 12 đến 14/11, tại Washington D.C, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Mỹ được triển khai.

Theo Bộ Công Thương, vòng đàm phán cấp kỹ thuật nhằm cụ thể hóa các kết quả đã đạt được ở cấp Bộ trưởng và hướng tới những tiến triển thực chất trong thời gian tới.

Trong chuyến làm việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - chủ trì Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8.

Ngay sau phiên này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có cuộc làm việc với Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), chính thức khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tập đoàn năng lượng GAES.

Cuộc làm việc diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng. Hai bên rà soát các kết quả đạt được tại phiên đàm phán cấp Bộ trưởng ngày 10/11 và trao đổi về những vấn đề trọng tâm trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương, thống nhất định hướng cho các nhóm kỹ thuật tiếp tục xử lý nhằm đạt tiến độ và chất lượng cao nhất.

Theo Bộ Công Thương, đây là bước đi quan trọng, tạo khuôn khổ cho vòng đàm phán kỹ thuật lần này và thể hiện quyết tâm của cả hai phía trong việc xây dựng một hiệp định thương mại ổn định, cân bằng, công bằng và bền vững.

Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer đánh giá cao nỗ lực cải cách thể chế, sự mở cửa và các bước tiến tích cực của Việt Nam trong chính sách thương mại thời gian qua. Ông Rick Switzer khẳng định việc phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm đàm phán sẽ góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân - làm việc với phía Mỹ trong phiên đàm phán kỹ thuật.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường làm việc giữa các nhóm kỹ thuật theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng hai nước, hướng tới sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Ngay sau cuộc làm việc, các nhóm đàm phán hai nước đã bắt tay ngay vào thảo luận những nội dung kỹ thuật theo chương trình đã định.

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Rock Bordelon - Chủ tịch, cùng các lãnh đạo Charles Paddock và Rodrigo Garza Perez của Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), tập đoàn năng lượng Mỹ có trụ sở tại bang Louisiana.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao các đề xuất của GAES và khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tham gia phát triển hạ tầng năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng và thị trường năng lượng.