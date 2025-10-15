Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về đám phán thương mại Việt - Mỹ

Xuân Phong
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng theo hướng công bằng, cân bằng và cùng có lợi.

Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về Thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ - vừa có cuộc điện đàm trực tuyến với ông Bryan R. Switzer - Phó Đại diện Thương mại Mỹ (Phó USTR).

Trong điện đàm, hai bên bày tỏ việc sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã và đang phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là trụ cột và động lực chủ chốt thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỷ USD; Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, đồng thời đứng thứ 11/142 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao đổi với Đại diện Thương mại Mỹ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng theo hướng công bằng, cân bằng và cùng có lợi, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược và góp phần duy trì ổn định, phát triển bền vững trong quan hệ song phương.

Về phía Mỹ, Phó Đại diện Thương mại Bryan R. Switzer chia sẻ đánh giá tích cực về tiến trình hợp tác hiện nay, cho rằng dù còn một số vấn đề kỹ thuật cần tiếp tục trao đổi, các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thuận lợi với sự phối hợp hiệu quả ở mọi cấp - từ Bộ trưởng, Phó Trưởng đoàn đàm phán đến các nhóm chuyên môn kỹ thuật.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên và nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận thương mại đối ứng phù hợp với lợi ích và ưu tiên của cả hai nước.

Xuân Phong
