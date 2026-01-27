Ukraine chuẩn bị các vòng đàm phán mới với Mỹ và Nga

TPO - Ukraine đang chuẩn bị cho các vòng đàm phán ba bên mới với Mỹ và Nga sau cuộc đối thoại hiếm hoi tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong bối cảnh các bên tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.

Phái đoàn Ukraine vừa có báo cáo về kết quả đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với đại diện của Mỹ và Nga. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên sau một thời gian dài nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trong những cuộc đàm phán, các bên đã thảo luận về nhiều vấn đề then chốt, chủ yếu là vấn đề quân sự cần thiết để chấm dứt xung đột. Bên cạnh đó, những vấn đề chính trị phức tạp còn tồn đọng cũng được đặc biệt quan tâm.

Các quan điểm chính của mỗi bên cũng được phân tích, đồng thời một khuôn khổ cho tiến trình ngoại giao trong giai đoạn tiếp theo cũng được xác lập.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên mới, dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán tiếp theo nhiều khả năng diễn ra trong tuần này, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Tuần trước, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi, nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Phái đoàn Ukraine đánh giá cuộc đối thoại là mang tính xây dựng, nhưng các bên đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ.

Theo thông tin từ RBC-Ukraine, cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra vào ngày 23/1 mang tính chất giới thiệu. Đến ngày 24/1, các cuộc đàm phán tiếp tục với sự tham gia của các phái đoàn mở rộng, sau đó các bên thống nhất chia thành hai nhóm làm việc riêng biệt gồm chính trị và quân sự.

Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề quân sự đã đạt được một số tiến triển đáng kể, trong khi vấn đề lãnh thổ đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff, cũng đánh giá tích cực tiến trình đàm phán tại Abu Dhabi và khẳng định các bên sẵn sàng tiếp tục tham vấn. Giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán ba bên được cho là dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong những cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, các bên đã thảo luận tất cả 20 điểm của kế hoạch hòa bình và số lượng các vấn đề gây tranh cãi trong quá trình đàm phán đã giảm đáng kể.