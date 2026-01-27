Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ nói gì về Nga?

TPO - Lầu Năm Góc đã hạ thấp mức độ đe dọa từ Nga trong Chiến lược Quốc phòng mới được công bố của Mỹ, theo RT.

(Ảnh: Reuters)

Một tài liệu tương tự được ban hành dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10/2022, chưa đầy một năm sau khi xung đột Ukraine leo thang, đã mô tả Mátxcơva là một “mối đe dọa nghiêm trọng”.

Trong khi đó, chiến lược quốc phòng mới, do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hôm 23/1, gọi Nga là “một mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được đối với các thành viên phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai gần”.

Tài liệu cũng nhấn mạnh, rằng Mátxcơva “sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới mà nước này đang tiếp tục hiện đại hóa và đa dạng hóa, cũng như các khả năng dưới biển, trong không gian và trên mạng mà nước này có thể sử dụng nhằm vào lãnh thổ Mỹ”.

Tài liệu cho biết, cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev đã chứng minh rằng Nga “vẫn có nguồn lực quân sự và công nghiệp dồi dào”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Lầu Năm Góc, Mátxcơva “không đủ sức để cạnh tranh bá quyền ở châu Âu”. “Khu vực châu Âu vượt trội hơn Nga về quy mô kinh tế, dân số và cả sức mạnh quân sự tiềm tàng.”

Tài liệu này nêu rõ, Mỹ sẽ “tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong NATO” và “duy trì sự tham gia ở châu Âu”, nhưng từ nay sẽ “ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ và răn đe Trung Quốc”.

Mặc dù châu Âu có “vị thế nhỏ hơn và ngày càng giảm trong sức mạnh kinh tế toàn cầu”, nhưng các thành viên NATO trên lục địa này “có vị thế vững chắc để đảm nhận trách nhiệm về quốc phòng của châu Âu, với sự hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ Mỹ”.

Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng nên “đảm nhiệm vai trò dẫn đầu trong việc hỗ trợ quốc phòng của Ukraine”, Lầu Năm Góc nhấn mạnh. Tài liệu này cũng nhắc lại lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev “phải chấm dứt”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 10/2025 cho rằng chính quyền Tổng thống Trump được dẫn dắt bởi lợi ích của Mỹ, mà ông gọi là “cách tiếp cận hợp lý”.

“Nga cũng có quyền hành động theo lợi ích quốc gia của mình. Một trong những lợi ích đó, là việc khôi phục quan hệ đầy đủ với Mỹ”, ông nhấn mạnh.