Sét đánh trúng cuộc biểu tình ở Brazil, nhiều người bị thương

TPO - Hàng chục người đã bị thương khi sét đánh trúng một cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại thủ đô nước này.

Cuộc biểu tình bắt đầu ở bang Minas Gerais hôm 25/1, trước khi di chuyển đến thủ đô Brasilia.

Người biểu tình tập trung để kêu gọi trả tự do cho ông Bolsonaro, khi cựu tổng thống Brazil phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính thất bại sau cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2022.

Đoàn người biểu tình mặc áo mưa và mang theo ô, cùng nhau hát thánh ca giữa cơn mưa lớn. Bất chợt một tia sét đánh trúng đám đông lúc gần 13h, khiến mọi người hoảng loạn.

Khoảnh khắc sét đánh trúng cuộc biểu tình.

Các quan chức cơ quan cứu hỏa liên bang cho biết, ít nhất 72 người bị ảnh hưởng bởi vụ việc, do sét đánh hoặc do hạ thân nhiệt vì mưa lạnh. 30 người đã được đưa đến bệnh viện, trong khi 42 người khác được điều trị tại hiện trường. Một số người bị sét đánh, bị bỏng ở tay và vùng ngực.

Ông Bolsonaro (70 tuổi) đã bị bắt giữ vào tháng 11/2025 sau nhiều tháng bị quản thúc tại gia. Cựu tổng thống phủ nhận mọi hành vi sai trái, và nhóm luật sư của ông hiện đang kháng cáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi việc truy tố ông Bolsonaro là có động cơ chính trị. Ông tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Brazil và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Brazil.

Đáp lại, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên án điều mà ông gọi là chiến thuật gây áp lực của Washington.