Thế giới

Google News

Ấn Độ: Triệu phú 'ăn xin' sở hữu khối tài sản kếch xù

Quỳnh Như

TPO - Một chiến dịch của chính quyền thành phố Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), nhằm xóa bỏ nạn ăn xin trên đường phố đã hé lộ một phát hiện gây bất ngờ: một người đàn ông được cho là ăn xin nhiều năm thực chất sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ rupee.

Chiến dịch mang tên "Indore không còn người ăn xin" được triển khai với mục tiêu hỗ trợ những người mưu sinh bằng việc ăn xin tiếp cận các cơ hội việc làm và chương trình phúc lợi xã hội. Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em bang Madhya Pradesh đã xác định ông Mangilal - người thường xuyên xuất hiện tại khu chợ Sarafa, là một trong những đối tượng cần hỗ trợ.

Ông Mangilal bị khuyết tật thể chất, thường di chuyển bằng xe đẩy hoặc tự dùng tay đẩy trên đường. Do hoàn cảnh này, ông nhận được nhiều sự thương cảm từ người qua đường, với số tiền xin được mỗi ngày ước tính từ 500 đến 1.000 rupee.

82e1c50f-ae0c-42d9-895e-a963a461c16f.jpg
Ông Mangilal - một người ăn xin sở hữu khối tài sản lớn ở Indore.

Tuy nhiên, khi đưa ông vào diện phục hồi chức năng, các cơ quan chức năng phát hiện ông Mangilal không hề túng thiếu. Ngược lại, ông sở hữu ba ngôi nhà tại nhiều khu vực khác nhau ở Indore, trong đó có một tòa nhà nhiều tầng và một căn nhà rộng khoảng 52 m². Ngoài ra, ông còn có ba xe 3 bánh và một ô tô Swift Dzire dùng để cho thuê kiếm thêm thu nhập.

Đáng chú ý, ông Mangilal từng được cấp một căn nhà một phòng ngủ theo chương trình nhà ở Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) dành cho người nghèo, dù trên thực tế ông đã có nhiều bất động sản. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ cách thức ông đủ điều kiện để hưởng chính sách này.

Cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy ông Mangilal có hoạt động cho vay nặng lãi đối với các tiểu thương tại chợ Sarafa và thu lợi đều đặn. Giới chức cho biết hành vi này là bất hợp pháp và sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

Chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh các tài khoản ngân hàng, nguồn thu nhập và hồ sơ tài sản của ông Mangilal để xác định chính xác quy mô tài sản mà ông sở hữu.

Các quan chức cho biết chiến dịch chống nạn ăn xin tại Indore đến nay đã xác định được hàng nghìn người sống lang thang trên đường phố, đồng thời hỗ trợ nhiều người trong số họ có việc làm ổn định, chỗ ở và điều kiện cho con cái được đến trường.

Quỳnh Như
Hindu Times
#Ấn Độ #ăn xin #Indore #tài sản #Mangilal #đầu tư #bất động sản #căn hộ #nhà ở #xe hơi

