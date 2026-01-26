Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia

Bình Giang
TPO - Ngày 26/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dịp đoàn đại biểu CPP sang chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

screen-shot-2026-01-26-at-83833-pm.png
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao và chân thành cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia anh em đã cử đoàn sang chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Campuchia.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài vui mừng thông báo tới bà Men Sam An và đoàn đại biểu Campuchia về thành công của Đại hội. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thể hiện rõ niềm tin, ý chí và quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu sau thành công Đại hội.

Phó Chủ tịch CPP Men Sam An nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là niềm vui chung của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Campuchia, và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Men Sam An khẳng định Mặt trận và nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

Hai bên đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố và phát triển gắn bó, đoàn kết.

Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực nhằm tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia.

Bình Giang
#Campuchia #Mặt trận tổ quốc #Quan hệ Việt Nam - Campuchia #Đại hội Đảng XIV

