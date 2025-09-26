Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump đột ngột đổi thái độ với Brazil sau cuộc gặp ông trùm thịt bò

Bình Giang

TPO - Người đồng sở hữu tập đoàn chế biến thịt khổng lồ JBS của Brazil đã gặp riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 3 tuần trước khi nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ "chìa cành ô liu" với Tổng thống Brazil trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vừa qua, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.

ap25266468222721.jpg
Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin, cuộc gặp đó khiến ông Trump có thái độ thiện chí hơn với Tổng thống Brazil Lula da Silva tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngày 23/9, ông Trump dành những lời khen ngợi người đồng cấp Lula, sau nhiều tháng hai người bất đồng gay gắt vì cái mà Nhà Trắng gọi là "cuộc săn phù thủy" nhằm vào một đồng minh của ông Trump ở Brazil.

"Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp và đồng ý gặp nhau vào tuần tới. Ít nhất trong khoảng 39 giây, chúng tôi đã có sự kết hợp tuyệt vời", ông Trump nói.

Hồi tháng 7, Nhà Trắng áp thuế 50% với hầu hết hàng nhập khẩu từ Brazil, gây nguy cơ đảo lộn chuỗi cung ứng của các công ty thực phẩm, bao gồm JBS và công ty con Pilgrim's Pride.

Sau đó, ông Joesley Batista – người đồng sở hữu JBS, đã có một cuộc hẹn với ông Trump. Folha de Sao Paulo là tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc hẹn này.

JBS từ chối bình luận, và Nhà Trắng chưa trả lời đề nghị bình luận.

Reuters dẫn lời một người nắm được nội dung cuộc gặp cho biết, ông Batista nói với Tổng thống Trump rằng mức thuế mà ông áp với các sản phẩm của Brazil khiến thịt bò trở nên quá đắt đỏ với người Mỹ.

Nhà Trắng khẳng định mức thuế mà họ áp với hàng hóa Brazil là để đáp trả điều mà ông Trump cho là “cuộc đàn áp bất công” nhằm vào cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một nhân vật cánh hữu bị kết án trong tháng này vì âm mưu đảo chính sau khi thất cử năm 2022.

JBS trở thành một công ty đại chúng tại Mỹ từ tháng 6, một động thái thâm nhập thị trường Mỹ để có thể tiếp cận chính sách của Nhà Trắng.

Pilgrim's Pride, công ty con mảng sản phẩm gia cầm của JBS, đã quyên góp 5 triệu USD cho Ủy ban nhậm chức của ông Trump và ông Vance. Công ty cho biết có "lịch sử lâu dài về việc tham gia tiến trình dân sự với tinh thần lưỡng đảng".

Ông Joesley và anh trai Wesley Batista đã nhiều lần xuất hiện cùng Tổng thống Lula tại các sự kiện công cộng. Các khoản vay từ ngân hàng phát triển Brazil cho JBS trước đây đã giúp công ty này phát triển thành hãng đóng gói thịt lớn nhất thế giới.

Gia đình Batista sau đó thừa nhận đã hối lộ 1.800 chính trị gia khi một cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn được tiến hành.

JBS khẳng định các cuộc làm việc của họ với quan chức nhà nước đều tuân thủ quy tắc ứng xử của công ty.

Ngoài JBS, một số lãnh đạo doanh nghiệp khác từ Brazil cũng đã gặp gỡ các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump trong những tuần gần đây để vận động cho việc giảm thuế quan.

Ông Francisco Gomes Neto - Giám đốc điều hành tập đoàn Embraer, nói với Reuters vào đầu tháng này rằng ông đang cố gắng sắp xếp để trao đổi về mức thuế quan áp với sản phẩm của hãng sản xuất máy bay này.

Công ty đã giành chiến thắng khi Nhà Trắng loại trừ các bộ phận máy bay khỏi mức thuế 50% mà hầu hết hàng hóa Brazil phải chịu. Tuy nhiên, các sản phẩm của Embraer vẫn phải chịu mức thuế 10%.

Brazil và giới chức Mỹ đều chưa cung cấp thông tin cụ thể về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lula có thể diễn ra vào tuần tới.

Phát biểu với báo chí tại New York ngày 24/9, Tổng thống Lula cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Trump và họ sẽ "đặt mọi thứ lên bàn".

"Những gì từng tưởng chừng như không thể đã không còn là không thể và thực sự đã xảy ra", ông Lula nói.

Bình Giang
Reuters, AP
#Brazil #Thịt bò Brazil #Joesley Batista #Tổng thống Trump #Donald Trump #Thuế đối ứng #Chiến tranh thương mại #Thương chiến

