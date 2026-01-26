Biên phòng Lạng Sơn triệt phá nhiều đường dây tội phạm, thông suốt cửa khẩu dịp cao điểm Tết

TPO - Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc và chuyên án; đồng thời chủ động các giải pháp dự kiến phục vụ hàng chục nghìn lượt người xuất nhập cảnh mỗi ngày tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Triệt phá nhiều chuyên án

Nhằm đảm bảo cao nhất về an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở khu vực biên giới trong dịp Tết nguyên đán 2026, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm.

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, cho biết, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là vào dịp trước, trong và sau Tết còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng đưa dẫn 2 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là đối tượng trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triệt phá ngày 15/1/2026.

Nói về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, Đại tá Sáng cho biết, các đối tượng ở địa bàn nội địa cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở địa bàn khu vực biên giới và ngoại biên hình thành các đường dây khép kín và hoạt động tinh vi.

“Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, các mạng xã hội Zalo, Facebook, WeChat; đồng thời lợi dụng địa hình, khu vực hiểm trở trên biên giới để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, bắt giữ”, Đại tá Sáng chia sẻ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm, đến nay, BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 39 vụ việc (trong đó có 5 chuyên án) và 131 đối tượng cùng 14 người có liên quan; tang vật thu giữ gồm 200kg pháo lậu, 500kg xúc xích và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 486 triệu đồng.

Một trong những chuyên án nổi bật được lực lượng Biên phòng Lạng Sơn tổ chức đấu tranh thành công là chuyên án LS1225.2, triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 198kg pháo nổ.

Chuyên án LS1225.2 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, tối 18/12/2025, tại khu vực mốc 979/1 thuộc thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã bắt giữ 4 đối tượng nam giới đi từ hướng biên giới vào nội địa, mỗi người mang theo 2 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra, các đối tượng lợi dụng đêm tối vứt lại hàng hóa bỏ chạy, tuy nhiên đã bị truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 8 bao tải dứa, bên trong chứa các thùng carton, mỗi thùng có 18 hộp pháo, với tổng trọng lượng 198,5kg.

Cả 4 đối tượng trên đều trú tại thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. Số pháo nổ trên được các đối tượng khai nhận đang vận chuyển từ biên giới vào Việt Nam để nhận tiền công.

Sẵn sàng phục vụ 10-14 nghìn lượt khách/ngày dịp cao điểm

Những ngày giáp Tết, cùng với các đơn vị bạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo thủ tục xuất nhập cảnh thuận tiện, thông thoáng.

Dự kiến từ ngày 22 đến ngày 28 Tết nguyên đán 2026, lượng khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ tăng lên từ 10 đến 14 nghìn người/ngày.

Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết, kế hoạch cao điểm được đơn vị triển khai từ cuối tháng 12/2025 và sẽ kết thúc vào tháng 2/2026.

Theo Thiếu tá Hùng, trước và sau Tết nguyên đán 2026, lượng người xuất nhập cảnh sẽ tăng nhiều hơn, đơn vị dự kiến dựng thêm một đường dẫn, thuê một nhà khung sức chứa khoảng hơn 1.000 người để phục vụ nhân dân làm thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo thuận lợi nhất; đồng thời phối hợp hướng dẫn phân luồng, phân phát nước miễn phí trong thời gian người dân chờ làm thủ tục.

“Dự kiến từ ngày 22 đến ngày 28 Tết, lượng khách tăng lên từ 10 đến 14 nghìn người/ngày. Thời gian xuất nhập cảnh từ 7 giờ đến 20 giờ hằng ngày, kể cả lễ, Tết; phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu thì từ 7 giờ đến 18 giờ hằng ngày”, Thiếu tá Hùng nói.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục cấp mã vạch cho cư dân biên giới và lái xe Việt Nam.

Theo Thiếu tá Hùng, số lượng kiểm soát viên làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ căn cứ tình hình thực tế, nếu lưu lượng hành khách đông thì tăng, Trạm sẽ báo cáo Đồn để tăng cường quân số, điều tiết, phân luồng.

Thủ tục xuất nhập cảnh liên quan hộ chiếu, thông hành, đơn vị cắt cử theo ca trực, mỗi một luồng có 4 cabin, đông hơn thì dùng máy dự phòng, làm sao cho thuận lợi nhất, hạn chế ùn ứ, giải quyết cho hành khách nhanh nhất.

Trung bình một hành khách xuất nhập cảnh qua cửa tự động mất 10-15 giây, đi thủ công thì mất trung bình 35-40 giây. Nếu khách thường xuyên qua đây hoặc có dữ liệu trên hệ thống thì cán bộ Biên phòng đối chiếu sẽ nhanh, thuận lợi hơn. Tất cả hoạt động xuất nhập cảnh, đơn vị có một luồng riêng để ưu tiên phụ nữ mang thai, người già, người đau ốm.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị điều tiết phương tiện chuyên chở hàng hóa tại cửa khẩu.

“Khó khăn ở đây liên quan con người, địa bàn rộng, quân số hạn chế, đây là khó khăn chung của tỉnh chứ không phải riêng đơn vị chúng tôi. Anh em làm từ 7 giờ sáng đến 20 giờ tối, có hôm kéo dài đến 23 giờ. Các cabin luôn phải có người trực, chỉ cần cán bộ trực một cabin đứng lên thôi là khách có ý kiến, đưa lên mạng ngay. Người ta bảo khách đông mà không ai làm, các thủ trưởng thấy lại gọi điện xuống ngay. Nhiều lúc anh em đứng dậy đi vệ sinh thôi cũng bị ý kiến”, Thiếu tá Hùng tâm sự.