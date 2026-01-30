Gạo TECHPAL RICE tích hợp truy xuất nguồn gốc VNIDCheck trên nền tảng VNeID

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại ngày càng phức tạp, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao năng lực quản lý thị trường. Gạo TECHPAL RICE - Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thuộc TECHPAL GROUP là một trong những sản phẩm nông sản đầu tiên tại Việt Nam tham gia tích hợp giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc VNIDCheck trên nền tảng VNeID do Bộ Công an triển khai thí điểm.

Theo TECHPAL GROUP, việc tích hợp VNIDCheck được triển khai sau khi TECHPAL RICE được vinh danh với danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới 2025”. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cho biết mục tiêu dài hạn là tăng tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến phân phối.

Mẫu tem truy xuất chống hàng giả của gạo TECHPAL RICE (ST25-VIP)

Truy xuất nguồn gốc qua VNeID

VNIDCheck là giải pháp định danh và truy xuất nguồn gốc được xây dựng trên nền tảng VNeID – hệ thống định danh điện tử quốc gia. Thông qua tem định danh, người tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị di động để quét mã, từ đó kiểm tra các thông tin liên quan đến sản phẩm như giống lúa, vùng trồng, cơ sở chế biến, lô sản xuất và hành trình lưu thông.

Gạo TECHPAL RICE (ST25-VIP) - sản phẩm tiên phong ứng dụng truy xuất

Giải pháp này được giới thiệu trong lễ công bố “Triển khai thí điểm giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức ngày 16/10/2025. Theo C06, việc thiếu hệ thống truy vết điện tử thống nhất là một trong những nguyên nhân khiến công tác phòng, chống hàng giả gặp nhiều khó khăn.

Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy, riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý hơn 47.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái với tổng giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2025, tình trạng này tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Nông sản tham gia chuyển đổi số truy xuất

Việc một sản phẩm nông sản như gạo tham gia tích hợp VNIDCheck được đánh giá là bước mở rộng đáng chú ý của hệ sinh thái VNeID, vốn trước đây chủ yếu được biết đến trong các lĩnh vực hành chính công và dịch vụ công trực tuyến. Mỗi sản phẩm khi được định danh sẽ trở thành một “hồ sơ số”, hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và truy vết khi có sự cố.

Theo đại diện TECHPAL RICE, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc số không chỉ giúp TECHPAL GROUP kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng mà còn tạo thêm công cụ để người tiêu dùng tự kiểm chứng thông tin sản phẩm, qua đó hạn chế rủi ro mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Gạo TECHPAL RICE (ST25-VIP) giành quán quân trong cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2025 tại Campuchia

Tăng niềm tin bằng công nghệ

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ theo Đề án 06, việc đưa dữ liệu truy xuất hàng hóa lên nền tảng định danh điện tử có thể mở ra hướng tiếp cận mới cho quản lý thị trường và an toàn thực phẩm. Công nghệ không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý mà còn đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Gạo Techpal Rice (ST25-VIP) – món quà ý nghĩa cho dịp Tết 2026

Trong không khí sum vầy của Tết Nguyên đán 2026, gạo Techpal Rice (ST25-VIP) nổi lên như một lựa chọn quà tặng tinh tế và thiết thực cho mỗi gia đình Việt. Được tuyển chọn từ giống gạo ST25 danh tiếng, kết hợp quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Techpal Rice mang đến hạt gạo trắng trong, dẻo thơm tự nhiên và vị ngọt hậu đặc trưng. Không chỉ là lương thực cho bữa cơm ngày Tết, Techpal Rice còn gửi gắm thông điệp về sự trân trọng sức khỏe, nguồn gốc rõ ràng và giá trị bền vững – một món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa để trao nhau trong những ngày đầu năm mới.

Gạo TECHPAL RICE (ST25-VIP) được tặng quà cho phó thủ tướng và bộ trưởng bộ thương mại Campuchia tại cuộc thi “gạo ngon nhất thế giới 2025"

Việc TECHPAL RICE đồng thời đạt giải thưởng quốc tế về chất lượng và tham gia thí điểm truy xuất nguồn gốc số cho thấy xu hướng kết hợp giữa nông nghiệp và công nghệ đang ngày càng rõ nét. Theo đó, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở hương vị hay năng suất, mà còn ở mức độ minh bạch và khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu số.