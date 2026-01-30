60 tuổi vẫn hoá 'dân chơi tới bến tới bờ' - Hành trình xuyên Việt chứng minh tinh thần không tuổi

Hình ảnh người cha 60 tuổi sành sỏi công nghệ, một mình “phượt” từ Bắc vào Nam đón Tết cùng người thân trong phim ngắn của Viettel Telecom đã đập tan định kiến về thế hệ có tuổi, với công nghệ trở thành chìa khóa của sự chủ động.

60 tuổi vẫn hoá dân chơi “tới bến tới bờ”

Phim ngắn ra mắt dịp Tết của Viettel Telecom về câu chuyện người cha 60 tuổi phượt xuyên Việt thăm người thân đã mang đến làn gió mới cho nội dung ngày Tết. Chỉ sau 07 ngày lên sóng, phim ngắn đã thu về hơn 30 triệu lượt xem trên đa nền tảng cùng 95% phản hồi tích cực. Phim cũng được các tạp chí uy tín hàng đầu trong ngành quảng cáo - truyền thông khu vực như Campaign Brief Asia, Branding in Asia, Shots… đồng loạt đưa tin.

Điều làm nên sức hút cho phim nằm ở nhân vật trung tâm - ông An - một vai diễn "đo ni đóng giày" cho NSND Tự Long, nhưng ở một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Hành trình từ Bắc vào Nam thăm gia đình của ông An đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến ông xử lý các tình huống trên đường đi bằng công nghệ.

60 tuổi vẫn có thể “đấu game” với con cháu

Bất ngờ đầu tiên đến từ những phút đầu phim khi ông hoá thân thành “game thủ”, một mình “gánh” cả đội trước sự trầm trồ của các em học sinh và người em trai. Theo sau đó là chuỗi khoảnh khắc người cha 60 tuổi sành sỏi gọi video cập nhật tình hình cho người thân hay việc thêm thành viên vào nhóm gia đình “5G Family” qua tính năng “Quản lý hộ gia đình” trên ứng dụng My Viettel. Không còn là chân dung người cha già lúng túng với chiếc điện thoại thông minh, ông An xuất hiện trong phim của Viettel Telecom đại diện cho thế hệ người có tuổi năng động và nhạy bén.

Đặc biệt, hành trình của ông cũng trở thành cảm hứng cho mọi người và lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện đại chúng. Từ một ông chú vô danh, ông bỗng chốc trở thành “idol” chiếm sóng khắp các mặt báo và mạng xã hội, trở thành biểu tượng của “dân chơi” không giới hạn tuổi tác.

Khi công nghệ là chìa khóa của sự chủ động

Không chỉ sở hữu cốt truyện độc đáo, phim ngắn của Viettel Telecom còn được người xem đón nhận khi mang đến những góc nhìn khác về hình ảnh của thế hệ có tuổi trong những ngày Tết đến xuân về.

Trước đây, trong tâm thức của nhiều người Việt, Tết của cha mẹ thường gắn liền với sự chờ đợi. Đó là những ngày ngóng tin con về, là sự phụ thuộc vào lịch trình của con cháu để được sum vầy. Tuy nhiên, nhân vật ông An trong phim ngắn đã chứng minh điều ngược lại. Với sự đồng hành của chiếc điện thoại thông minh và sóng 5G Viettel luôn kề bên ông có thể tự mình tạo nên một cái Tết mong muốn. Nếu người thân không thể về thì chính ông sẽ “lên đường” để mang Tết đến cho mọi người.

Ông An đại diện cho thế hệ người có tuổi chủ động, sẵn sàng bước gần đến con cháu nhờ công nghệ

Trên thực tế, công nghệ đã trở thành chìa khóa giúp thế hệ có tuổi mở ra một cuộc sống chủ động và gắn kết hơn. Chia sẻ về sự thay đổi của bố mình, chị M.H (28 tuổi) hào hứng: “Tết năm nay, ông bà lên kế hoạch đi Hội An. Bất ngờ ở chỗ là bố mình tự đặt phòng, tìm quán ngon trên mạng mà chẳng cần mình trợ giúp. Bố bảo giờ có điện thoại thông minh rồi bố tự mày mò chút là thạo. Giờ thì hết ai dám cười bố “lạc hậu” công nghệ nữa rồi.”

Có thể thấy, thông điệp từ phim quảng cáo của Viettel Telecom đã chạm đúng "điểm rơi" cảm xúc của xã hội hiện đại. Tết trọn vẹn không nhất thiết phải theo khuôn mẫu truyền thống, mà là khi mỗi thành viên trong gia đình - dù ở độ tuổi nào - đều tìm thấy niềm vui và sự chủ động của riêng mình.

Với sự đồng hành của hạ tầng số hiện đại, Viettel Telecom không chỉ mang đến đường truyền tốc độ cao, mà còn trao tặng món quà ý nghĩa nhất cho người lớn tuổi - sự tự tin để sống cuộc đời mình mong muốn, để 60 tuổi hay 70 tuổi vẫn có thể là những "dân chơi" đầy năng động.