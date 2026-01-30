Sắp khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

TPO - Quảng Ninh đã chốt mốc thời gian khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội với Quảng Ninh, dự kiến vào đầu tháng 3 năm nay. Đây là dự án giao thông đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược không chỉ với Quảng Ninh mà còn đối với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo phương án đầu tư, tuyến đường sắt được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h.

Điểm đầu của dự án tại ga Cổ Loa, Hà Nội, điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu, Quảng Ninh. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh minh họa.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - nhấn mạnh, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là trục giao thông hiện đại có vai trò kết nối liên vùng, tạo dư địa và động lực phát triển dài hạn cho cả khu vực. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt tốc độ cao được định hướng xây dựng ở phía Bắc và trên phạm vi cả nước.

Để bảo đảm tiến độ khởi công, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ các nút thắt về quy hoạch, đất đai và cơ chế triển khai dự án.

Tháng 7/2025, Vingroup đã đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh với tốc độ thiết kế 350km/h, khai thác tàu khách, khổ đường 1.435mm, tổng mức đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến đường sắt đi từ ga Cổ Loa, theo hướng kết nối sân bay Gia Bình, qua Hải Phòng tới khu vực Yên Tử, sau đó tiếp tục tới khu công viên rừng, phường Tuần Châu và kết nối với tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Song song với việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao, tỉnh Quảng Ninh đang nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng kết nối nhằm khai thác hiệu quả trục giao thông này. Định hướng đặt ra là tăng cường kết nối tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái với Đặc khu Vân Đồn - Cảng Con Ong, Hòn Nét - khu vực Yên Tử và Tuần Châu, qua đó mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của tỉnh trong giai đoạn tới.