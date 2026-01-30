Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Khánh Hòa:

Đã có nhà đầu tư Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/1, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 28/1, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có quy mô gồm: Đầu tư nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG với công suất 1.500MW; xây dựng hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí với công suất cầu cảng dự kiến từ 1-1,2 triệu tấn LNG/năm, bao gồm một bồn chứa khoảng 220.000m³ cùng hạ tầng kỹ thuật cho kho chứa và hệ thống tái hóa khí; xây dựng bến cảng nhập LNG; đê chắn sóng phía Đông dài 2.400m và các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng.

z7482900644084-1d74b057713ecd7bfa5cc100718eabde.jpg
Phối cảnh Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná tại xã Cà Ná.

Quy mô chi tiết sẽ tiếp tục được tính toán, hoàn thiện sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về xây dựng và đất đai. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 57.384 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Diện tích sử dụng đất khoảng 265,7 ha, trong đó phần đất khu nhà máy và các tuyến hành lang kỹ thuật khoảng 33,4ha; phần mặt nước khoảng 232,3ha, bao gồm khu kho chứa, tái hóa khí, tuyến ống cấp LNG, bến nhập LNG, đê chắn sóng, luồng tàu và vũng quay tàu.

Việc trao chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa - nơi sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi và đang dần hình thành trung tâm năng lượng quốc gia với sự phát triển đa dạng của các loại hình năng lượng tái tạo.

Động thái này cũng cho thấy tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng về hạ tầng, đồng thời chủ động quy hoạch và bố trí các khu vực phát triển năng lượng, đón đầu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh với các dự án hạ tầng trọng điểm như điện hạt nhân, LNG, cùng chuỗi giá trị năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời.

Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển các khu công nghiệp xanh, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia.

Phùng Quang
#Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná #Khánh Hòa #Trung Nam #khu công nghiệp xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục