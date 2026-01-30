Khánh Hòa: Đã có nhà đầu tư Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng

TPO - Ngày 30/1, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 28/1, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có quy mô gồm: Đầu tư nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG với công suất 1.500MW; xây dựng hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí với công suất cầu cảng dự kiến từ 1-1,2 triệu tấn LNG/năm, bao gồm một bồn chứa khoảng 220.000m³ cùng hạ tầng kỹ thuật cho kho chứa và hệ thống tái hóa khí; xây dựng bến cảng nhập LNG; đê chắn sóng phía Đông dài 2.400m và các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng.

Phối cảnh Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná tại xã Cà Ná.

Quy mô chi tiết sẽ tiếp tục được tính toán, hoàn thiện sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về xây dựng và đất đai. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 57.384 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Diện tích sử dụng đất khoảng 265,7 ha, trong đó phần đất khu nhà máy và các tuyến hành lang kỹ thuật khoảng 33,4ha; phần mặt nước khoảng 232,3ha, bao gồm khu kho chứa, tái hóa khí, tuyến ống cấp LNG, bến nhập LNG, đê chắn sóng, luồng tàu và vũng quay tàu.

Việc trao chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa - nơi sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi và đang dần hình thành trung tâm năng lượng quốc gia với sự phát triển đa dạng của các loại hình năng lượng tái tạo.

Động thái này cũng cho thấy tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng về hạ tầng, đồng thời chủ động quy hoạch và bố trí các khu vực phát triển năng lượng, đón đầu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh với các dự án hạ tầng trọng điểm như điện hạt nhân, LNG, cùng chuỗi giá trị năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời.

Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển các khu công nghiệp xanh, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia.