Hà Nội: Lắp đặt máy sốc tim tự động tại ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) lắp đặt 2 máy khử rung tim tự động (AED) tại ga Cát Linh trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, kèm theo các trụ đứng tích hợp còi báo động, nhằm phục vụ cấp cứu trong những tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra tại nhà ga.

Ông Lê Bằng An - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro - cho biết, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện phục vụ trung bình 80.000 - 100.000 lượt hành khách mỗi ngày, riêng ga Cát Linh khoảng 10.000 lượt. Với mật độ này, an toàn không chỉ dừng lại ở hạ tầng hay quy trình vận hành tàu, mà còn bao gồm khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong không gian công cộng đông người.

Theo lãnh đạo Hà Nội Metro, trong các sự cố ngừng tim, vài phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Nếu được can thiệp đúng cách trong “thời gian vàng”, khả năng cứu sống người gặp nạn sẽ tăng lên rõ rệt. Vì vậy, việc trang bị máy sốc tim tự động tại nhà ga được xem là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ an toàn cho hành khách và người lao động.

Trụ đứng tích hợp còi báo động và máy sốc tim tự động tại ga Cát Linh. Ảnh: Lộc Liên.

"Việc đưa máy sốc tim vào vận hành tại ga Cát Linh là bước khởi đầu trong lộ trình tăng cường năng lực y tế khẩn cấp trên toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới metro không chỉ an toàn về kỹ thuật, mà còn mang lại sự an tâm cho người dân trong từng hành trình di chuyển", ông An bày tỏ.

Hà Nội Metro cũng tổ chức khóa huấn luyện hồi sức tim phổi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhân viên nhà ga được hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu ngừng tim, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và sử dụng máy sốc tim theo đúng quy trình, nhằm xử lý bước đầu ngay tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Được biết, mỗi năm tại Mỹ ghi nhận khoảng 300.000 - 400.000 ca ngừng tim đột ngột ngoài bệnh viện, nhưng tỷ lệ sống sót hiện chỉ khoảng 10%. Nguyên nhân chủ yếu không phải thiếu bệnh viện hay xe cấp cứu, mà do nạn nhân không được sơ cứu kịp thời trong những phút đầu tiên.

Nhân viên ga Cát Linh được hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu ngừng tim, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và sử dụng máy sốc tim theo quy trình. Ảnh: Lộc Liên.

Các khuyến cáo y khoa cho thấy, nếu nạn nhân được hồi sức tim phổi sớm và sốc điện bằng máy sốc tim tự động trong vòng 3-5 phút đầu, khả năng sống sót có thể tăng lên nhiều lần. Trong môi trường giao thông công cộng như metro, nơi có lưu lượng hành khách lớn và không gian khép kín, nguy cơ xảy ra sự cố y tế là hiện hữu và việc bố trí thiết bị cấp cứu tại chỗ trở thành yếu tố then chốt.