Hết cảnh nhếch nhác ở bãi biển Ba Động nổi tiếng

TPO - Bãi biển Ba Động, phường Trương Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long đã lấy lại hình ảnh sạch đẹp sau khi địa phương huy động hàng chục lực lượng, phương tiện cơ giới ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường.
Ông Ngô Quốc Huy - Quản lý khu du lịch biển Ba Động - cho biết, hai ngày qua đơn vị cử người tham gia phối hợp với các lực lượng của địa phương dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác khu vực bờ biển.
Bờ biển Đông dọc tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cửa sông, phù sa lớn, nên nước đục, hầu như không có bãi cát làm bãi tắm biển. Bãi biển Ba Động là nơi hiếm hoi trong khu vực có bãi cát dài hơn 10km, hình thành được bãi tắm biển. Tỉnh Vĩnh Long đã quy hoạch biển Ba Động thành khu du lịch biển kết hợp năng lượng tái tạo, tham quan các cánh đồng điện gió.