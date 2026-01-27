Hết cảnh nhếch nhác ở bãi biển Ba Động nổi tiếng

TPO - Bãi biển Ba Động, phường Trương Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long đã lấy lại hình ảnh sạch đẹp sau khi địa phương huy động hàng chục lực lượng, phương tiện cơ giới ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường.