Hết cảnh nhếch nhác ở bãi biển Ba Động nổi tiếng

Cảnh Kỳ

TPO - Bãi biển Ba Động, phường Trương Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long đã lấy lại hình ảnh sạch đẹp sau khi địa phương huy động hàng chục lực lượng, phương tiện cơ giới ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường.

bien-9.png
Sau khi UBND tỉnh Vĩnh Long﻿ chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng rác thải tràn lan tại khu du lịch biển Ba Động, UBND phường Trương Long Hòa đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, người dân ra quân thu gom, dọn dẹp rác thải dọc bờ biển.
bien.png
Công tác làm sạch bờ biển được triển khai nhằm trả lại cảnh quan thông thoáng, sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ﻿ năm 2026. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long cũng đề nghị UBND các xã phường phổ biến, hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khu vực biển Ba Động đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ cảnh quan, đặc biệt dịp cao điểm Tết.
bien-3.png
bien-8.png
Ông Ngô Quốc Huy - Quản lý khu du lịch biển Ba Động - cho biết, hai ngày qua đơn vị cử người tham gia phối hợp với các lực lượng của địa phương dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác khu vực bờ biển.
bien-6.png
Rác khu vực bờ biển được thu gom, vận chuyển đến nơi tập kết.
bien-7.png
Ông Phạm Hải Âu - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Long Hòa - cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch làm sạch bãi biển theo từng khu vực. Tuy nhiên, năm nay lượng rác dạt vờ bờ nhiều hơn mọi năm. Hai ngày qua, địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân dọn rác dọc bãi biển, sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết.
bien-5.png
Trước đó có phản ánh tình trạng nhếch nhác, rác thải, ô nhiễm tại khu vực biển Ba Động, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, có phương án thu gom, xử lý rác thải.
bien-2.png
Biển Ba Động thuộc phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
tv3.jpg
tp-bien.jpg
Bờ biển Đông dọc tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cửa sông, phù sa lớn, nên nước đục, hầu như không có bãi cát làm bãi tắm biển. Bãi biển Ba Động là nơi hiếm hoi trong khu vực có bãi cát dài hơn 10km, hình thành được bãi tắm biển. Tỉnh Vĩnh Long đã quy hoạch biển Ba Động thành khu du lịch biển kết hợp năng lượng tái tạo, tham quan các cánh đồng điện gió.
Cảnh Kỳ
#Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long #biển #Vĩnh Long #du lịch #rác thải #bờ biển #sạch đẹp #Tết Nguyên đán #biển Ba Động

