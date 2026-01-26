Khách Tây 'may nóng' áo dài, đu trend chụp ảnh Tết Việt

TPO - "Khoảng 7h30 là đã có khách tới đặt may áo dài rồi. Họ giục nhanh cho kịp để đi các nơi trang trí Tết chụp ảnh, có khách yêu cầu trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ phải giao áo", bà Trần Thị Cách - tiểu thương chợ Hàn, TP. Đà Nẵng - chia sẻ.
Sau khi chọn được vải, khách sẽ ướm thử trước gương, rồi đến khu vực "may nóng" để được đo, tư vấn các mẫu mã. Chị Felicia (du khách Ý) cho hay khi biết đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán của Việt Nam, chị Felicia rất muốn có những tấm ảnh lưu lại kỷ niệm này. Chị Felicia được hướng dẫn viên giải thích Tết cổ truyền người dân thường mang áo dài chụp ảnh nên chị quyết định may nhanh một chiếc.
Khách quốc tế liên tục đổ về chợ Hàn tìm may áo dài.
Du khách liên tục đổ về chợ Hàn để may áo dài. "Ở đây có áo dài bán sẵn nhưng tôi muốn may một bộ theo số đo và kiểu mẫu của mình. Tôi sẽ đưa về khách sạn để chụp ảnh vì trước sảnh có trang trí không gian Tết rất đẹp", chị Ha-eun (du khách Hàn Quốc) cho hay.
Các mẫu áo dài được trưng ra để khách tiện xem. "Có lẽ "trend" chụp ảnh Tết với áo dài đã được du khách bắt được nên năm nay họ tới mua vải, may áo dài nhiều hơn. Một số khách còn rất sành, hỏi màu áo dài "hot" năm nay là màu gì, kiểu gì nên mình cũng phải biết xu hướng để tư vấn", một tiểu thương cho hay.
Khu vực may áo dài tất bật, nhộn nhịp để cho ra lò những chiếc áo dài cấp tốc kịp phục vụ du khách. Ngày thường phần lớn là khách Hàn Quốc may áo dài, nhưng dịp áp Tết, khách Mỹ, Ý, Ấn Độ, Pháp, Singapore, Nga... cũng đông không kém.
Hai mẫu áo dài được khách nam và khách nữ ưa chuộng. Kiểu này may đơn giản, nhanh, lại có nhiều loại vải phù hợp, giá tiền phải chăng. Mỗi bộ áo dài cả tiền vải lẫn tiền công từ 500.000 đồng, mang lại trải nghiệm thích thú cho du khách.