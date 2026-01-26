Khách Tây 'may nóng' áo dài, đu trend chụp ảnh Tết Việt

TPO - "Khoảng 7h30 là đã có khách tới đặt may áo dài rồi. Họ giục nhanh cho kịp để đi các nơi trang trí Tết chụp ảnh, có khách yêu cầu trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ phải giao áo", bà Trần Thị Cách - tiểu thương chợ Hàn, TP. Đà Nẵng - chia sẻ.