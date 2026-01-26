Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Khách Tây 'may nóng' áo dài, đu trend chụp ảnh Tết Việt

Thanh Hiền

TPO - "Khoảng 7h30 là đã có khách tới đặt may áo dài rồi. Họ giục nhanh cho kịp để đi các nơi trang trí Tết chụp ảnh, có khách yêu cầu trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ phải giao áo", bà Trần Thị Cách - tiểu thương chợ Hàn, TP. Đà Nẵng - chia sẻ.

tp-da-nang-ao-dai-9.jpg
Những ngày gần Tết, khách quốc tế﻿ đổ về chợ Hàn﻿ tìm may áo dài đông đúc. Sau 7h, các hàng vải, áo dài may sẵn, khu may bắt đầu đón khách. Theo các tiểu thương, so với ngày thường khách đến sớm và đông hơn, nhu cầu may áo dài cũng nhiều hơn. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-da-nang-ao-dai-7.jpg
Sau khi chọn được vải, khách sẽ ướm thử trước gương, rồi đến khu vực "may nóng" để được đo, tư vấn các mẫu mã. Chị Felicia (du khách Ý) cho hay khi biết đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán của Việt Nam, chị Felicia rất muốn có những tấm ảnh lưu lại kỷ niệm này. Chị Felicia được hướng dẫn viên giải thích Tết cổ truyền người dân thường mang áo dài chụp ảnh nên chị quyết định may nhanh một chiếc.
tp-da-nang-ao-dai-21-372.jpg
tp-da-nang-ao-dai-16.jpg
tp-da-nang-ao-dai-4.jpg
tp-ad2.jpg
Khách quốc tế liên tục đổ về chợ Hàn tìm may áo dài.
tp-ad.jpg
Bà Trần Thị Cách (tiểu thương) cho hay khoảng 1 tuần trở lại đây số lượng du khách may áo dài bắt đầu đông lên. Khoảng 7h30 sáng đã có khách tới đặt may. "Khách du lịch không có nhiều thời gian lại tranh thủ chụp ảnh không khí Tết nên giục mình lắm. Có người cần may xong trong 30 phút để xuống trước chợ Hàn chụp ảnh, xong sẽ lên xe theo đoàn đi địa điểm khác chụp tiếp", bà Cách nói.
tp-da-nang-ao-dai-1.jpg
Những chiếc áo dài "may nóng" đợi khách đến lấy. Mỗi ngày, một mình bà Cách may trên dưới 10 chiếc áo dài, gần gấp đôi ngày thường, công may mỗi áo khoảng 350.000 đồng.
tp-da-nang-ao-dai-12.jpg
tp-ad3-1.jpg
tp-da-nang-ao-dai-11.jpg
Du khách liên tục đổ về chợ Hàn để may áo dài. "Ở đây có áo dài bán sẵn nhưng tôi muốn may một bộ theo số đo và kiểu mẫu của mình. Tôi sẽ đưa về khách sạn để chụp ảnh vì trước sảnh có trang trí không gian Tết rất đẹp", chị Ha-eun (du khách Hàn Quốc) cho hay.
tp-da-nang-ao-dai-3.jpg
Một nam du khách nước ngoài đến lấy áo dài giúp vợ sau gần 1 tiếng đồng hồ đặt may. Nam du khách tỏ ra rất ngạc nhiên vì áo được may nhanh, giá rẻ mà rất đẹp.
tp-da-nang-ao-dai-22.jpg
Chợ phục vụ may các loại áo dài truyền thống, cách tân, hai tà, bốn tà... Ngoài những kiểu quen thuộc, khách có thể đưa mẫu để thợ may theo.
tp-ad4.jpg
tp-ad3-2.jpg
Các mẫu áo dài được trưng ra để khách tiện xem. "Có lẽ "trend" chụp ảnh Tết với áo dài đã được du khách bắt được nên năm nay họ tới mua vải, may áo dài nhiều hơn. Một số khách còn rất sành, hỏi màu áo dài "hot" năm nay là màu gì, kiểu gì nên mình cũng phải biết xu hướng để tư vấn", một tiểu thương cho hay.
tp-da-nang-ao-dai-15.jpg
Chị Thúy tươi cười vì số lượng khách đặt áo dài những ngày qua đông hơn, mỗi ngày chị nhận may khoảng 10 chiếc.
tp-dnad.jpg
tp-da-nang-ao-dai-13.jpg
tp-da-nang-ao-dai-5.jpg
tp-da-nang-ao-dai-10.jpg
Khu vực may áo dài tất bật, nhộn nhịp để cho ra lò những chiếc áo dài cấp tốc kịp phục vụ du khách. Ngày thường phần lớn là khách Hàn Quốc may áo dài, nhưng dịp áp Tết, khách Mỹ, Ý, Ấn Độ, Pháp, Singapore, Nga... cũng đông không kém.
tp-da-nang-ao-dai-14.jpg
Hai du khách nước ngoài sau khi đặt may đã đứng luôn trước quầy chờ đợi để lấy áo dài. Họ dự định sẽ lên chùa chụp ảnh.
tp-da-nang-ao-dai-18.jpg
tp-da-nang-ao-dai-20.jpg
Hai mẫu áo dài được khách nam và khách nữ ưa chuộng. Kiểu này may đơn giản, nhanh, lại có nhiều loại vải phù hợp, giá tiền phải chăng. Mỗi bộ áo dài cả tiền vải lẫn tiền công từ 500.000 đồng, mang lại trải nghiệm thích thú cho du khách.
tp-aodaidn.jpg
"May nóng" áo dài là dịch vụ hút khách tại Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cũng như văn hóa Việt Nam.
Thanh Hiền
#Khách quốc tế #chợ Hàn #Đà Nẵng #"may nóng" áo dài #đu trend #chụp ảnh Tết #du khách

