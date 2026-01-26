Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không 'tê liệt' vì bão tuyết khắc nghiệt càn quét nước Mỹ

Hồng Nhung

TPO - Cơn bão tuyết khắc nghiệt đang càn quét nước Mỹ, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không và làm tê liệt hệ thống giao thông trên diện rộng. Hàng nghìn chuyến bay buộc phải hủy khi tuyết rơi dày và mưa băng bao phủ nhiều bang, trong đó có các trung tâm kinh tế - chính trị quan trọng như New York và Washington D.C.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, hơn một phần ba số chuyến bay khởi hành tại Mỹ đã bị hủy trong ngày 25/1. Vùng ảnh hưởng của cơn bão trải dài khoảng 3.500km, khiến nhiều sân bay rơi vào tình trạng quá tải, hỗn loạn. Cirium nhận định đây là sự kiện hủy chuyến bay lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy, trong hai ngày 24/1 và 25/1, khoảng 13.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hủy. FlightAware cũng công bố “Misery Map” - bản đồ thể hiện các sân bay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cơn bão đối với ngành hàng không.

brutal-snowstorm-cripples-us-air-travel-11zon.jpg
Một cơn bão tuyết khắc nghiệt đang càn quét nước Mỹ, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không và làm tê liệt hệ thống giao thông trên diện rộng.

Không chỉ các hãng hàng không nội địa, nhiều hãng quốc tế khai thác đường bay đến Mỹ cũng đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, những tác động nguy hiểm đối với việc đi lại và cơ sở hạ tầng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong bối cảnh đó, Singapore Airlines đã hủy các chuyến bay đi và đến New York khi bão mùa đông Fern tiếp tục quét qua lục địa Mỹ.

Cơn bão không chỉ ảnh hưởng đến hàng không mà còn lan sang lĩnh vực du lịch đường biển. Nhiều hành trình du thuyền bị hoãn hoặc buộc phải thay đổi lịch trình do hạn chế tiếp cận cảng biển và điều kiện thời tiết xấu.

Bà Kathy Hochul - Thống đốc bang New York, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tình hình khi - cho biết: “Một cuộc vây hãm Bắc Cực đã bao trùm bang của chúng tôi. Nó tàn khốc, lạnh thấu xương và vô cùng nguy hiểm”.

Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, theo dõi sát các thông báo thời tiết và chuẩn bị cho khả năng gián đoạn giao thông còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Hồng Nhung
Travel Weekly Asia
#bão tuyết #Tình hình hàng không toàn cầu và các chuyến bay bị hủy #bão tuyết ở Mỹ

