Hà Nội: Đề xuất chọn Tây Hồ, Đông Anh, Quốc Oai thí điểm đô thị thông minh

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất chọn phường Tây Hồ, xã Quốc Oai và Đông Anh thí điểm triển khai đô thị thông minh vì có hạ tầng để phát triển giao thông thông minh; có sự giao thoa giữa đô thị và nông thôn có điểm nghẽn cần giải quyết.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

UBND TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, tốc độ đô thị hóa nhanh và các vấn đề về giao thông, môi trường, an ninh đô thị và dịch vụ công trở nên phức tạp. Trong khi đó, mô hình quản lý đô thị truyền thống không còn đáp ứng được nhu cầu vận hành của thành phố.

Hà Nội cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện về tư duy phát triển và quản trị đô thị, theo hướng không chắp vá, không manh mún, không cát cứ theo địa giới hay ngành, lĩnh vực.

Hà Nội đề xuất chọn 3 phường, xã để thí điểm triển khai đô thị thông minh.

Hà Nội hướng tới mục tiêu đạt mức phát triển đô thị thông minh tích hợp. Trong đó, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tiện ích thông minh và cơ sở dữ liệu đô thị được kết nối, đồng bộ. Người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi dịch vụ được cung cấp minh bạch, thuận tiện.

Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng “xương sống dữ liệu đô thị” thống nhất, bảo đảm vận hành đô thị dựa trên bằng chứng.

Trong đó, năm 2026 sẽ ưu tiên giải quyết 5 điểm nghẽn và coi đây là thước đo trực tiếp của hiệu quả đề án.

Theo đó, thành phố triển khai đồng bộ Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm dữ liệu đô thị (Data Center - DC/AIDC) và Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC). Trong đó IOC là "bộ não" điều phối; Data Center là "trái tim dữ liệu"; SOC là "lá chắn an toàn" của đô thị thông minh.

Cũng trong năm 2026, thành phố phải hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống thông tin đô thị (GIS) và bản sao số đô thị (Digital Twin). Đây là công cụ nền tảng giúp toàn bộ dữ liệu đô thị được không gian hóa, mô phỏng và khai thác phục vụ điều hành.

GIS và Digital Twin sẽ trực tiếp hỗ trợ giải quyết các điểm nghẽn như giao thông, ngập lụt, môi trường…

Việc triển khai Digital Twin hướng tới hỗ trợ công tác mô phỏng, dự báo, đánh giá tác động chính sách và phương án quy hoạch, từng bước chuyển từ mô hình quản lý phản ứng sang quản lý chủ động, dự báo.

Về giải pháp công nghệ, thành phố sẽ xây dựng các ứng dụng để giải quyết các điểm nghẽn, như: Điều hành giao thông thông minh giải quyết ùn tắc; điều hành chống ngập thông minh giải quyết úng ngập; giám sát trật tự, giám sát môi trường đô thị; an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc…

Đề án cũng đề xuất lựa chọn phường Tây Hồ, xã Quốc Oai và Đông Anh để thí điểm triển khai đô thị thông minh.

Về cơ chế thí điểm, sẽ tập trung sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đóng vai trò nòng cốt với sự phối hợp, hướng dẫn, đồng hành của sở, ngành thành phố.