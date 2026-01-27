Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

7 tỉnh, thành miền Bắc ô nhiễm không khí hôm nay

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (27/1), ô nhiễm không khí có xu hướng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng cũng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Sáng nay (27/1), Hà Nội và nhiều tỉnh/thành phố lân cận bị bao phủ một bầu không khí mù mịt. Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ từ 151-200 – ngưỡng xấu, có hại cho sức khỏe mọi người.

Phạm vi ô nhiễm rất rộng, bao gồm các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng.

Tại ứng dụng Air Visual với số điểm đo lớn hơn cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí bao phủ khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh trung du như Phú Thọ, Thái Nguyên. Mức độ ô nhiễm phổ biến từ đỏ đến tím (ngưỡng rất xấu – rất có hại cho sức khoẻ mọi người).

Trên bảng xếp hạng thế giới của Air Visual trong sáng nay, Hà Nội liên tục nằm trong Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đứng chung với các điểm nóng ô nhiễm không khí toàn cầu gồm Delhi của Ấn Độ, Dakar của Senegal, Dkaha của Bangladesh, Cairo của Ai Cập.

onkk.jpg
Nhiều địa phương miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hôm nay (27/1).

Theo các chuyên gia, miền Bắc đang trong giai đoạn không khí lạnh suy yếu, điều kiện lặng gió kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm không khí, chủ yếu là bụi mịn PM2.5 không khuếch tán được, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí.

Hệ thống dự báo chất lượng không khí Hà Nội nhận định, ô nhiễm sẽ kéo dài đến khoảng thứ 5, phạm vi ô nhiễm tiếp tục bao trùm khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh trung du như Thái Nguyên, Phú Thọ.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống nước ta, giúp tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện, miền Bắc sẽ có ít ngày chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình.

Nguyễn Hoài
#ô nhiễm không khí #ô nhiễm không khí hà nội #ô nhiễm không khí hà nội hôm nay #ô nhiễm môi trường #ô nhiễm không khí miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục