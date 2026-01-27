Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo hôm nay (27/1), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái trời nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ, mưa phùn. Từ ngày mai (28/1), trời sẽ hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh trước khi miền Bắc đón không khí lạnh mới từ chiều tối 30/1.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi 16-19 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo từ 28-30/1, miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, trời ấm lên. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mới khiến trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

ret-2602.jpg
Từ ngày mai (28/1), miền Bắc sẽ chuyển nắng ấm.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ ngày 31/1-3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thanh Hoá đến Huế trời chuyển rét.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục