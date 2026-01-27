Miền Bắc sắp hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

TPO - Dự báo hôm nay (27/1), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái trời nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ, mưa phùn. Từ ngày mai (28/1), trời sẽ hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh trước khi miền Bắc đón không khí lạnh mới từ chiều tối 30/1.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi 16-19 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo từ 28-30/1, miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, trời ấm lên. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mới khiến trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ ngày mai (28/1), miền Bắc sẽ chuyển nắng ấm.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ ngày 31/1-3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thanh Hoá đến Huế trời chuyển rét.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.