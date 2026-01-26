Hà Nội tăng cường 2.450 xe khách cho dịp Tết Bính Ngọ

TPO - Ngày 26/1, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã có kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2026, trong đó bến xe huy động 2.450 xe khách tăng cường cho các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm dịp này.

Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm 2026, người dân được nghỉ kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 14/02 (27 âm lịch) đến 22/02/2026 (mùng 6 âm lịch).

Với bến xe, đợt cao điểm sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 6/2 (19 âm lịch) đến hết ngày 22/02/2026 (mùng 6 âm lịch) - khoảng 16 ngày. “Vì đây là khoảng thời gian người lao động tự do và sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, về quê chuẩn bị lễ Ông Công Ông Táo cổ truyền; tiếp đó từ ngày 14/02/2026 cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày” – ông Hùng thông tin.

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được tăng cường hơn 2.400 xe dịp cao điểm Tết.

Từ thực tế trên, lãnh đạo Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự báo, tại bến Giáp Bát, lượng đến bến khách vào các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 400% so với ngày thường; lượt xe dự kiến cần từ 850 đến 900 lượt xe/ngày; tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 17.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày; tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày.

Nhằm giúp các bến xe chủ động và kịp thời giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội huy động 2.450 xe khách tăng cường cho các bến, gồm: Bến xe Giáp Bát tăng cường khoảng 1.110 xe, chủ yếu cho các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…;

Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 1.020 xe, chủ yếu cho các tuyến: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,… Bến xe Gia Lâm tăng cường khoảng 320 xe, chủ yếu cho các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…