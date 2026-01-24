Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều chỉnh giao thông tại nút giao Cổ Linh từ ngày mai (25/1)

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ thực hiện điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nút giao Cổ Linh để phục vụ thi công dự án hầm chui.

Theo đó, từ sáng 25/1, tại trung tâm nút giao Cổ Linh, các phương tiện đi theo hướng đường Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy (Vành đai 2) bị cấm quay đầu tại trung tâm nút giao. Thay vào đó, các phương tiện sẽ đi qua nút giao và quay đầu tại ngã ba Cổ Linh giao với phố Trần Đăng Khoa để đi về cầu Vĩnh Tuy.

Nút giao thông Cổ Linh Hà Nội.

Tại nút giao, các phương tiện có nhu cầu rẽ phải liên tục sẽ được tổ chức lưu thông trên mặt đường sau khi xén vỉa hè, mở rộng từ 3 đến 4 làn xe. Bề rộng mặt đường sau mở rộng đạt trung bình từ 10,5m đến 14m, tăng thêm từ 3,5m đến 5m so với hiện trạng, góp phần giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc.

Để tránh nút giao Cổ Linh trong thời gian công trường thi công, các phương tiện có nhu cầu đi trung tâm thành phố theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông - Chủ đầu tư) triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Ban Giao thông chủ trì, phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thống nhất vị trí cắm biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện có nhu cầu đi trung tâm thành phố theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - Cầu Chương Dương...

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông...

Anh Trọng
