Hà Nội: Giao đất dịch vụ cho hơn 80 hộ dân sau nhiều năm bị 'treo'

Thanh Hiếu
TPO - Xã Quang Minh (Hà Nội) đã tổ chức bốc thăm giao đất dịch vụ cho 22 hộ dân. Đây là đợt giao đất dịch vụ thứ 4, nâng tổng số hộ của xã được giao đất dịch vụ từ đầu năm 2025 đến nay là 81 trường hợp.

UBND xã Quang Minh (Hà Nội) vừa tổ chức bốc thăm giao đất dịch vụ đợt 4 cho 22 hộ gia đình, cá nhân thôn Chi Đông 4 và thôn Chi Đông 6. Đây là các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện giao đất dịch vụ từ trước khi sáp nhập Mê Linh (cũ) vào Hà Nội.

Được biết, đất dịch vụ là vướng mắc lớn của Hà Nội từ nhiều năm qua, xảy ra tại Hà Đông, Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất (cũ).

Cụ thể, trước khi sáp nhập vào Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hòa Bình có chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất theo tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập vào Hà Nội, thành phố không có chính sách giao đất dịch vụ cho các trường hợp bị thu hồi đất.

Nguyên nhân dẫn do có sự không đồng bộ trong chính sách giữa Hà Nội cũ và các khu vực ở các tỉnh lân cận khi sáp nhập.

Những năm qua, Hà Nội đã tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giao đất dịch vụ. Bộ NN&MT cũng đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất từ trước khi sáp nhập vào Hà Nội. Đến nay, nhiều địa phương đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bốc thăm giao đất dịch vụ cho nhân dân, trong đó có xã Quang Minh.

Tại buổi bốc thăm, UBND xã đã công bố danh sách các hộ đủ điều kiện bốc thăm, phổ biến quy chế, trình tự bốc thăm, thông tin giá thu tiền giao đất, giới thiệu sơ đồ, vị trí các thửa đất dân cư dịch vụ.

Sau khi nắm rõ thông tin, các hộ dân đủ điều kiện đã tiến hành bốc thăm vị trí, ký biên bản xác nhận.

quang-minh3.jpg
Người dân ký biên bản xác nhận kết quả bốc thăm

UBND xã Quang Minh cho biết, qua rà soát sơ bộ, trên địa bàn xã khoảng 2.000 hộ bị thu hồi đất. Trong đó, có khoảng 256 trường hợp đủ điều kiện giao đất dịch vụ. Hiện chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh việc giao đất dịch vụ cho những hộ này.

Tại buổi bốc thăm, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh Phạm Anh Tuấn chúc mừng các hộ đã được nhận đất dịch vụ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, hiện xã đang từng bước giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của địa phương.

Trước đó, trong tháng 11 và 12/2025, xã Quang Minh tiến hành 3 đợt giao đất dịch vụ cho 59 hộ dân. Như vậy, đến nay, xã Quang Minh đã giao đất dịch vụ dân cư cho 81 hộ dân.

Thanh Hiếu
