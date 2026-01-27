4 dự án giúp giảm ùn tắc tại Hà Nội sẽ hoàn thành vào dịp Tết Bính Ngọ

TPO - 4 dự án giao thông lớn có vai trò giảm ùn tắc tại Hà Nội được khẳng định sẽ hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bốn dự án này bao gồm: Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1, hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, mở rộng QL1, trục đường phía Nam Hà Nội.

Tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1, ngày 26/1 đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - quản lý nhà nước tại dự án) cho biết, hiện các hạng mục đã thi công xong cơ bản, các nhà thầu đang hoàn thiện nền đường và mặt cầu L3 vượt qua sông Lừ.

Theo Ban Giao thông, tiến độ hoàn thành dự án mới nhất vừa được Ban Giao thông thống nhất với đơn vị thực hiện dự án là trước Tết Nguyên đán 2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 Đầm Hồng - QL1 có mục tiêu giảm tải giao thông cho Vành đai 2, Vành đai 3 và các tuyến đường chạy song song. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với chiều dài khoảng 2 km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt và khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Tuy nhiên do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại.

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đang dựng đảo giao thông bên trên để chuẩn bị thông xe.

Ở công trình hầm chui tại Giải Phóng - Kim Đồng (dự án thành phần độc lập của dự án đường Vành đai 2,5), hiện hầm chui và hầm hở (đường lên xuống) phía phố Định Công và phố Kim Đồng đã xong việc thi công xây lắp, hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện thảm nền đường tại đường dẫn phía phố Định Công (vị trí bị chậm giải phóng mặt bằng). Đề cập đến kế hoạch hoàn thành dự án có tổng mức đầu tư 778 tỷ này, đại diện Ban Giao thông (chủ đầu tư) cho biết, dự án vẫn đảm bảo thông xe trước ngày 10/2.

Với dự án cải tạo, mở rộng QL1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi chiều dài 3,8 km, hiện dự án đã được thông xe kỹ thuật và sẵn sàng bàn giao cho Sở Xây dựng tiếp quản, tổ chức giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại Hà Nội. Ban Giao thông cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng và đã đảm bảo kế hoạch hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ. Từ 4 làn đường mỗi bên, dịp Tết này QL1 đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi sẽ có chiều rộng mặt cắt ngang 50 mét, tương đương 8 làn xe/chiều đường.

Tại dự án trục đường phía Nam Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, công trình cũng sẽ thông xe tiếp 7km cuối tuyến để hoàn thành tuyến đường dài 41 km rộng 6 làn xe kéo dài từ đường 70 (quận Hà Đông cũ) đến tận địa phận tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng và được chia làm nhiều đoạn, thi công từ năm 2018 đến nay, mục tiêu của dự án là giảm tải cho QL21, QL1 và nối thông suốt khu vực phía Tây Nam thành phố với QL1, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại khu vực Cầu Giẽ (giáp Ninh Bình).