Mưa rét phủ làng quất Tứ Liên, người Hà Nội vẫn hào hứng ‘săn’ quất

TPO - Làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà) đang vào chính vụ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều người vẫn tìm về các nhà vườn để chọn mua những gốc quất thế đẹp, dáng chuẩn, phục vụ nhu cầu chơi Tết.