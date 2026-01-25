Mưa rét phủ làng quất Tứ Liên, người Hà Nội vẫn hào hứng ‘săn’ quất

TPO - Làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà) đang vào chính vụ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều người vẫn tìm về các nhà vườn để chọn mua những gốc quất thế đẹp, dáng chuẩn, phục vụ nhu cầu chơi Tết.
Giá quất năm nay nhìn chung ổn định. Quất chậu nhỏ cao khoảng 0,8–1 m có giá từ 400.000 đến 800.000 đồng; quất chậu trung bình dao động 1–3 triệu đồng. Các cây quất thế, quất bonsai được tạo dáng cầu kỳ có giá từ 5 đến 15 triệu đồng, một số cây lâu năm, dáng đẹp được chào bán tới 20–30 triệu đồng.
Anh Trọng Thư, chủ một nhà vườn tại Tứ Liên, cho biết thời tiết rét đậm không ảnh hưởng đến chất lượng cây. “Nhà vườn đã chủ động các biện pháp che phủ, điều chỉnh chăm sóc từ sớm. Trời lạnh giúp cây giữ hoa, giữ quả tốt hơn, màu quả bền và đẹp. Quất năm nay nhìn chung đạt chất lượng”, anh Thư chia sẻ.
Theo các nhà vườn, quất năm nay có quả tròn đều, phân bố dày, lá xanh đậm và ít rụng. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên chọn những cây có dáng cân đối, kích thước vừa phải, thuận tiện cho việc vận chuyển và trưng bày trong không gian kín.
Người trồng quất cũng khuyến nghị, để chọn được cây quất đẹp chơi Tết, nên ưu tiên cây có tán tròn, gốc chắc, thân khỏe; quả phân bố đều cả trong lẫn ngoài, có đủ quả xanh, quả vàng và lộc non. Lá cây cần xanh dày, không sâu bệnh; cây còn hoa và nụ sẽ giúp giữ dáng, giữ màu lâu hơn trong suốt dịp Tết.
Sắc vàng quất Tứ Liên rực lên giữa những ngày mưa rét cuối năm.
Dù lượng khách lẻ không quá đông, hoạt động mua bán ổn định cùng các đơn hàng số lượng lớn đang giúp làng quất Tứ Liên duy trì nhịp sản xuất trong những ngày cận Tết.