Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chạy đua thời gian vụ Tết

TPO - Những ngày đầu tháng 11, người dân tại vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc đã đầu tắt mặt tối ngoài vườn, dốc sức phục hồi từng gốc quất, bưởi cảnh để kịp cho vụ Tết Nguyên đán 2026.
“Còn gần ba tháng nữa là đến Tết, cây nào yếu thì phải phục hồi ngay. Bỏ lỡ thời điểm này là coi như mất vụ”, chị Trần Thị Lệ, hộ trồng hoa cảnh tại xã Phụng Công, chia sẻ.
Dù thiệt hại không nhỏ, phần lớn nhà vườn Văn Giang vẫn giữ được khoảng 70–80% sản lượng. Các thương lái từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh đã bắt đầu về đặt cọc từ sớm, đặc biệt với các dáng cây độc lạ, bưởi bonsai hoặc quất ghép cảnh.
Trên các bờ vườn còn vương bùn đất, những chậu quất đang dần hồi xanh, bưởi bắt đầu ra trái vàng óng.
Ba tháng nữa, những chậu quất vàng ươm từ Văn Giang sẽ lại tỏa sắc trên bàn thờ, góc nhà của hàng nghìn gia đình.