Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chạy đua thời gian vụ Tết

TPO - Những ngày đầu tháng 11, người dân tại vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc đã đầu tắt mặt tối ngoài vườn, dốc sức phục hồi từng gốc quất, bưởi cảnh để kịp cho vụ Tết Nguyên đán 2026.