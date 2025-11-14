Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chạy đua thời gian vụ Tết

Dương Triều

TPO - Những ngày đầu tháng 11, người dân tại vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc đã đầu tắt mặt tối ngoài vườn, dốc sức phục hồi từng gốc quất, bưởi cảnh để kịp cho vụ Tết Nguyên đán 2026.

VIDEO: Nhà vườn ở Văn Giang chạy đua chuẩn bị phục vụ Tết
hung-yendji-0707.jpg
Giữa tháng 11, khi tiết trời ấm và độ ẩm cao, người trồng cây cảnh ở các xã Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên) – “vựa cây cảnh” lớn nhất miền Bắc – lại tất bật phục hồi vườn sau đợt ngập sâu. Nhiều gốc quất, bưởi cảnh bị thối rễ, rụng lá, người dân phải cắt tỉa, phun thuốc và thay đất để cứu cây, hy vọng kịp vụ Tết.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7940.jpg
Theo thống kê sơ bộ của người dân, đợt mưa lớn đầu tháng 11 đã khiến hơn 70% diện tích cây cảnh ở các xã chuyên trồng hoa, cây cảnh ở Hưng Yên bị ảnh hưởng. Nhiều vườn quất, bưởi cảnh ngập sâu suốt 3–5 ngày, rễ thối, quả rụng, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7966.jpg
“Chúng tôi phải thức đêm bơm nước, kê chậu cao, rồi xới lại đất. Mưa năm nay kéo dài bất thường, ảnh hưởng nhiều đến bộ rễ cây cảnh”, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ vườn cho biết. Sau đợt mưa lớn, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh nhanh, khiến việc chăm sóc cây cảnh khó hơn. Nhà vườn tăng cường bón phân vi sinh, điều chỉnh ánh sáng và nước tưới để cây ra quả, lên màu đúng dịp Tết.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7948.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7951.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7945.jpg
“Còn gần ba tháng nữa là đến Tết, cây nào yếu thì phải phục hồi ngay. Bỏ lỡ thời điểm này là coi như mất vụ”, chị Trần Thị Lệ, hộ trồng hoa cảnh tại xã Phụng Công, chia sẻ.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7989.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7994.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7995.jpg
Dù thiệt hại không nhỏ, phần lớn nhà vườn Văn Giang vẫn giữ được khoảng 70–80% sản lượng. Các thương lái từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh đã bắt đầu về đặt cọc từ sớm, đặc biệt với các dáng cây độc lạ, bưởi bonsai hoặc quất ghép cảnh.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-8000.jpg
“Chúng tôi lạc quan vì người chơi cây cảnh ngày càng ưa chuộng hàng thủ công, chăm tỉ mỉ. Nếu thời tiết sắp tới thuận lợi, vườn sẽ vẫn đủ hàng đẹp cho Tết”, ông Dũng nói thêm.
tp-hung-yendji-0692.jpg
Vựa cây cảnh Văn Giang dần hồi phục, người dân tất bật chuẩn bị cho vụ Tết.
tp-hung-yendji-0720.jpg
tp-hung-yendji-0715.jpg
tp-hung-yendji-0722.jpg
Trên các bờ vườn còn vương bùn đất, những chậu quất đang dần hồi xanh, bưởi bắt đầu ra trái vàng óng.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7967.jpg
Từ sáng sớm, người dân ra vườn xới đất, cắt tỉa, tạo dáng cho cây, tận dụng từng ngày nắng hiếm hoi để hong khô đất, cứu những chậu cây còn có thể phục hồi.
tp-hung-yendji-0704.jpg
Trên những luống quất, chậu bưởi, người nông dân – những “nghệ nhân vườn” lặng lẽ cắt tỉa, chăm cây, chuẩn bị cho vụ Tết.
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7963.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7964.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7973.jpg
tp-nha-vuon-van-giangdsc-7987.jpg
Ba tháng nữa, những chậu quất vàng ươm từ Văn Giang sẽ lại tỏa sắc trên bàn thờ, góc nhà của hàng nghìn gia đình.
Dương Triều
