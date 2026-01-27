Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

30 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng xã Trà Tập

Thanh Hiền

Ngày 26/1, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng và Đoàn Thanh niên xã Trà Tập trao tặng 30 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã Trà Tập (TP. Đà Nẵng).

Trong các tháng 12/2025 và 1/2026, các đơn vị cùng các nhà tài trợ triển khai chương trình “Thắp sáng Trà Tập” nhằm cải thiện hạ tầng chiếu sáng công cộng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự khu dân cư vùng núi. Đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong đời sống cộng đồng.

dlmt-3.jpg
Công nhân lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn xã Trà Tập.

Chương trình tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Trà Tập. Các trụ đèn cao 6m, sử dụng đèn năng lượng mặt trời công suất 500W, do Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và các nhà tài trợ hỗ trợ.

Chương trình được triển khai theo ba đợt. Trong tháng 12/2025, các đơn vị tiến hành khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án và dự toán thực hiện. Đầu tháng 1/2026, vật tư đế móng được bàn giao, hướng dẫn kỹ thuật thi công móng cột; đoàn viên thanh niên địa phương tham gia thi công hạ tầng. Từ ngày 22 đến 24/1, các trụ đèn và đèn năng lượng mặt trời được bàn giao, tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh; công trình được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 26/1. Tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng.

dlmt-1.jpg
“Thắp sáng Trà Tập” góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, bảo đảm an ninh trật tự khu vực miền núi.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, Đoàn Thanh niên EVNCPC, các đơn vị ngành điện và lực lượng đoàn viên, thanh niên đã quan tâm, hỗ trợ địa phương triển khai chương trình “Thắp sáng Trà Tập”. Theo bà, công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư, đặc biệt tại các khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Ông Ngô Huy Chiến – Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung cho hay, chương trình “Thắp sáng Trà Tập” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong việc đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự mà còn nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của người dân, lan tỏa việc sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên ngành điện trong các hoạt động vì cộng đồng.

dlmt-2.jpg
Những phần quà đến với các hộ dân ngày giáp Tết.

Dịp này, chương trình còn trao tặng các phần quà thiết thực cho 11 hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ của Chiến dịch Quang Trung.

Thanh Hiền
