Kinh tế

Google News

EVNCPC: Hầu hết khách hàng đã được cấp điện trở lại sau bão số 13

P.V

Tính đến 6h00 sáng ngày 13/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cấp điện trở lại cho 1.637.517 khách hàng, tỷ lệ 99,04% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi) tại địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện chỉ còn 15.879 khách hàng tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Gia Lai và Đắk Lắk đang được các đơn vị điện lực khẩn trương xử lý, phấn đấu hoàn thành khôi phục trong hôm nay.

Trên lưới điện trung áp, EVNCPC đã khôi phục 392/468 vụ sự cố, đạt tỷ lệ 83,76%. Toàn hệ thống có 19.281/19.563 trạm biến áp phân phối được cấp điện trở lại, đạt 98,56%, chỉ còn 282 trạm (0,49%) đang tiếp tục được xử lý. Công suất chưa khôi phục ước khoảng 30,6 MW, tương đương 0,8% phụ tải cực đại toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

a1.jpg
EVNCPC đã nhanh chóng khôi phục hầu hết phụ tải sau bão, đảm bảo cấp điện ổn định trở lại.

Tại Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 135/208 vụ sự cố, cấp điện lại cho hơn 98,7% khách hàng, còn mất điện khoảng 12.355 khách hàng (1,27%) và 243 trạm biến áp (2,1%).

Tại Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 110/113 vụ sự cố, cấp điện lại cho 99,5% khách hàng, chỉ còn 4.861 khách hàng (0,51%) và 53 trạm biến áp (0,5%) đang được khắc phục.

a2.jpg

Nhờ sự huy động tổng lực với trên 2.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân, máy móc vật tư thiết bị từ các Công ty Điện lực thành viên, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và sự phối hợp của chính quyền địa phương, EVNCPC đã nhanh chóng khôi phục hầu hết phụ tải sau bão, đảm bảo cấp điện ổn định trở lại cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.

a3.jpg
Công nhân điện lực nỗ lực, vượt mọi khó khăn để khôi phục điện sớm nhất.

Hiện nay, một số khu vực vùng trũng, vùng sâu, nơi còn ngập nước hoặc đường dây sau công tơ của khách hàng bị hư hỏng vẫn chưa thể đóng điện an toàn. EVNCPC khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bong tróc gây chạm chập liên hệ ngay tổng đài 19001909 của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung để được ngành điện hỗ trợ khắc phục xử lý kịp thời.

EVNCPC cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện, sử dụng phần mềm cảnh báo sản lượng đột biến nhằm sớm phát hiện nguy cơ chạm chập, đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng điện sau thiên tai bão lũ.

P.V
#EVNCPC #bão số 13 #khôi phục điện #miền Trung #điện lực

