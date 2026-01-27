Xuyên đêm giải cứu ‘vũ công trắng’ của Thảo Cầm Viên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Một cuộc truy đuổi hy hữu xuyên tỉnh đầy kịch tính như phim hành động vừa kết thúc vào sáng 27/1, đưa chú thiên nga trắng bị mất trộm của Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM) trở về nhà an toàn sau hành trình dài xuống tận Cần Thơ.

Ngày 27/1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn xác nhận đã giải cứu thành công một chú thiên nga trắng bị bắt trộm và đưa xuống tận Cần Thơ.

Trước đó vào ngày 26/1, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các nhân viên vườn chim phát hiện một chú thiên nga trắng đột ngột biến mất trong lúc kiểm tra số lượng định kỳ. Thông tin mất trộm lập tức được báo động đỏ.

622586183-907279568504252-7168497202469393806-n.jpg
Chú thiên nga trắng đã được giải cứu thành công. Ảnh: TCV

Ngay lập tức, đơn vị rà soát lại hệ thống camera và phát hiện một người đàn ông đã lẻn vào, dùng kềm cắt lưới rào để bắt trộm thiên nga, sau đó giấu vào ba lô rồi nhanh chóng rời đi.

Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an phường Sài Gòn. Từ những hình ảnh trích xuất được tại khu vực nuôi nhốt và bãi giữ xe, lực lượng chức năng đã bắt tay vào truy vết đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ xác định người này đã di chuyển qua phường Tân Phú rồi đi thẳng về hướng Tây Ninh (Long An cũ). Phối hợp cùng công an địa phương, các trinh sát đã bắt giữ thành công đối tượng tại đây. Tuy nhiên, chú thiên nga lúc này đã bị bán và chuyển xuống tận Cần Thơ.

621779710-907279711837571-8391669792682218362-n-2783.jpg
622372821-907279748504234-7513361116899001526-n-8664.jpg﻿
Đối tượng bắt trộm thiên nga của Thảo Cầm Viên (ảnh: TCV)

Lo ngại sức khỏe của thiên nga sẽ yếu đi sau nhiều giờ bị nhốt và di chuyển xa, một đội trinh sát cùng hai bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên đã lên đường trong đêm xuống Cần Thơ để tìm lại. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 5h30 ngày 27/1, đoàn đã tiếp cận và giải cứu thành công chú thiên nga trắng.

Đúng 9 giờ ngày 27/1, chú thiên nga đã về đến Thảo Cầm Viên an toàn. Hiện tại, chú chim đang được cách ly tại khu vực cứu hộ để các bác sĩ thú y theo dõi và chăm sóc sức khỏe sau một hành trình dài đầy mệt mỏi. Sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an và nhân viên Thảo Cầm Viên đã giúp đưa thiên nga trở về nhà an toàn chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.

623386730-907279691837573-6121159511474385926-n.jpg
Thiên nga trắng đã được đưa về Thảo Cầm Viên và đang được chăm sóc sau hành trình giải cứu. Ảnh: TCV

Thiên nga trắng có tên khoa học là Cygnus olor, thuộc họ Vịt (Anatidae), nhóm chim nước lớn như ngỗng và vịt trời. Đây là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ... Khi trưởng thành, con trống thường nặng hơn con mái.

Đặc điểm nổi bật của thiên nga trắng là bộ lông hoàn toàn trắng muốt, mềm và mượt, mỏ màu cam tươi, viền đen ở gốc mỏ. Chân của con trống có màu đen trong khi con cái có chân màu xám nhạt hoặc vàng nhạt.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đã 160 năm tuổi - là 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới. Nơi đây đang chăm sóc gần 2.000 cá thể động vật và hơn 2.000 cá thể thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Uyên Phương
Uyên Phương

