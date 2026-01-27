16 nhân sự ở Quốc hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp tục được bầu Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Sau 5 ngày làm việc, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tại khối Quốc hội, có 16 nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp tục được bầu Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: PV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/08/1962, quê quán thành phố Cần Thơ, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kinh tế; được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ tháng 5/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội từ tháng 1/2025 và Chủ tịch Quốc hội từ tháng 5/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, sinh ngày 10/11/1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang; trình độ chuyên môn là Kỹ sư Nông nghiệp.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 11/2025, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sinh ngày 3/1/1964, quê quán tỉnh Hưng Yên; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật quốc tế

Ông Nguyễn Khắc Định là Ủy viên Trung ương Đảng: khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4/2021.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/2/1967, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành thanh vận, luật.

Bà Nguyễn Thị Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 6/2024

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, sinh ngày 16/3/1965; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội từ tháng 12/2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà, sinh ngày 1/3/1969, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Ngôn ngữ tiếng Anh, Cử nhân Luật.

Ông Vũ Hải Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, sinh ngày 10/12/1970, quê quán thành phố Cần Thơ; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật.

Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, sinh ngày 4/4/1969; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự.

Ông Lê Tấn Tới là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ tại Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, sinh ngày 25/12/1966; quê quán tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, sinh ngày 25/11/1972; quê quán tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học. Ông Nguyễn Đắc Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 2/10/1970; quê quán thành phố Hà Nội; có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý. Bà Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (từ 10/2025).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973; quê quán tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn. Ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV; giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV từ tháng 2/2025.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, sinh ngày 14/4/1974; quê quán thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản lý kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh. Ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV; giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 10/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, sinh ngày 20/9/1972; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV; giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV từ tháng 10/2025.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, sinh ngày 20/12/1964; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Bà Lê Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV; giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV từ tháng 2/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh, sinh ngày 15/9/1968; quê quán tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật hành chính. Ông Hoàng Duy Chinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.