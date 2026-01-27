Nỗi đau xót xa của người con có mẹ già bị nữ giúp việc bạo hành gây phẫn nộ: 'Chúng tôi rất ân hận'

Đó là chia sẻ của người thân sau khi việc cụ bà 82 tuổi ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội nhiều lần bị nữ giúp việc bạo hành gây phẫn nộ dư luận.

Con gái bật khóc, xót xa khi chứng kiến cảnh mẹ già nhiều lần bị giúp việc bạo hành

Chiều 26/1, tại nhà riêng ở ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, hai con của cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau sau việc mẹ mình bị nữ giúp việc bạo hành gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Kim Dung (54 tuổi, con gái của nạn nhân) cho biết, mẹ mình nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Bà Dung bật khóc sau khi chứng kiến hình ảnh mẹ nhiều lần bị bạo hành. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 11/11/2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà Dung thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà Dung gặp bà Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Sau quá trình tiếp xúc, gia đình thấy người này nhanh nhẹn, hòa nhã, nên đã thuê chăm sóc mẹ mình tại nhà từ ngày 20/11/2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng.

Hình ảnh cụ N. thâm tím tay, nhiều bộ phận cơ thể. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Dung, để nắm được mọi sinh hoạt trong quá trình chăm sóc mẹ, gia đình cũng đã lắp đặt camera trong phòng ngủ. Những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera, thăm hỏi và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 10/1 vừa qua, khi sang thăm mẹ, bà Dung phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím.

Khi được hỏi, nữ giúp việc nói cụ bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà Dung kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh bà Bắc thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh đập.

Anh Chiến cho biết, không ngờ nữ giúp việc lại có hành vi như vậy với mẹ mình. Ảnh: Gia Khiêm

“Vết thương trên trán mẹ tôi được xác định là do bà B. dùng cuống lược đánh vào đầu”, bà Dung chia sẻ và tố cáo nữ giúp việc cầm dao đe dọa mẹ mình, tự ý cho cụ uống thuốc tan máu nhằm làm mờ các vết bầm tím, trong khi nạn nhân đang mắc nhiều bệnh nền, có nguy cơ tai biến cao.

"Chúng tôi rất ân hận"

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Dung đã trình báo sự việc đến Công an phường Hai Bà Trưng và đưa cụ N. đi khám, giám định thương tích. Theo kết quả khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, cụ N. bị chấn thương vùng mềm phần đầu, mặt, tai phải, cánh tay hai bên, ngực.

"Sức khỏe mẹ tôi yếu đi rõ rệt sau những trận bạo hành. Thậm chí, tinh thần mẹ rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc. Chúng tôi rất ân hận, không bao giờ ngờ được thuê người giúp việc về để chăm sóc mẹ nhưng chính họ lại bạo hành mẹ tôi. Chúng tôi cảm tưởng như chính mình thuê người về để hành hạ mẹ vậy", bà Dung bật khóc.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Bà Dung cho biết, nhiều đêm vừa qua không thể ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt hình ảnh mẹ bị bạo hành lại hiện ra trước mắt. Bà mong muốn, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý, vụ việc đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chiến (con trai cụ N.) cho biết, qua quan sát camera, anh thấy trong lúc hành hạ mẹ mình, nữ giúp việc thường xuyên bật nhạc to để át đi những tiếng kêu đau của cụ. Thậm chí, người này còn tác động đến camera để nó xoay đi hướng khác.

"Chúng tôi đều không ngờ nữ giúp việc lại hành động không có lương tâm như vậy dù trước đó người này có những yêu cầu gì trong lúc chăm sóc mẹ chúng tôi cũng đều đáp ứng", anh Chiến nói.

Trước đó, vào ngày 12/01/2026, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của gia đình về việc mẹ anh Chiến là bà N. bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc.

Ngày 10/1, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh Chiến phát hiện trong quá trình chăm sóc cụ N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa cụ N đi giám định thương tích. Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.