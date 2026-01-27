Hà Nội: Ba bến du thuyền Hồ Tây nằm ở vị trí nào?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận".

Theo đó, tổng diện tích phạm vi nghiên cứu hơn 2.400ha, trong đó bao gồm diện tích hồ Tây khoảng 527,5ha, diện tích khu vực sông Hồng khoảng 700ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước hơn 1.227ha.

Phạm vi nghiên cứu của đề án được xác định trong phạm vi toàn bộ diện tích của Hồ Tây và địa giới hành chính của quận Tây Hồ trước đây (nay là các phường Tây Hồ, phường Phú Thượng, một phần các phường Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình) lấy khu vực bán đảo Quảng An có Nhà hát Ngọc Trai là trung tâm định vị không gian hồ Tây giao thoa và kết nối với 5 trục phát triển chính.

Vị trí bến tàu Hồ Tây nằm ngay trước nhà hát Opera Ngọc Trai tại bán đảo Quảng An

5 trục này gồm trục Hồ Tây - Ba Vì, trục Hồ Tây - Cổ Loa, trục Sông Hồng, trục Nhật Tân - Nội Bài, trục liên kết phía Nam, tuyến đường Thanh Niên đảm bảo việc gắn kết giữa các khu vực hài hòa, đồng bộ và thống nhất.

Đề án xác định các quỹ đất tiềm năng phát triển dự án gồm: 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch - văn hóa và thương mại dịch vụ, 5 công viên và Bát Cảnh Tây Hồ, 7 vị trí quỹ đất phát triển dự án du lịch - văn hóa, 6 vị trí quỹ đất phát triển thành hệ sinh thái khi phát triển du lịch.

Đề án cũng xác định hệ thống 6 bến thuyền với 3 bến chính và 3 bến phụ trợ. Tại các bến thuyền cho phép sử dụng mặt nước Hồ Tây để bố trí các hạng mục phụ trợ phục vụ gồm sàn cập tàu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh và các hạng mục phụ trợ.

Vị trí bến thuyền hồ Tây tại khu vực đôi rồng gốm (đường Lạc Long Quân)

Được biết, 6 bến thuyền sẽ được phân kỳ đầu tư, giai đoạn đầu là 3 bến chính được xác định tại các vị trí cụ thể bao gồm: Bến thuyền tại khu vực nhà hát Ngọc Trai, bến thuyền tại khu vực đôi rồng gốm và bến thuyền tại khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi. Sau khi đi vào hoạt động Hà Nội sẽ đánh giá và xem xét đề xuất việc đầu tư các bến phụ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với hệ thống giao thông, cảnh quan xung quanh Hồ Tây: UBND TP Hà Nội định hướng cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông ven hồ: Theo định hướng quy hoạch được duyệt, khu vực Hồ Tây sẽ được xây dựng trở thành điểm đến quốc tế đối với người dân và du khách - trở thành trung tâm văn hóa và kinh tế sáng tạo của thành phố, lấy văn hóa di sản và môi trường sinh thái Hồ Tây làm trọng tâm.

Khu vực đối diện vườn hoa Nguyễn Đình Thi, nơi có bến thuyền Hồ Tây giai đoạn đầu

Đặc biệt, khu trung tâm bán đảo Quảng An sẽ hình thành trung tâm chính trị, văn hóa nơi tổ chức các sự kiện chính trị đối nội, đối ngoại, các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước; tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; tổ chức đón các đoàn khách quốc tế lớn đến thăm làm việc và tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Do đó, cần thiết nâng cấp mở rộng một số các tuyến đường xung quanh Hồ Tây. Nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến đảm bảo lòng đường xe chạy tối thiểu 3-4 làn xe đáp ứng theo tiêu chuẩn đường đô thị; các tuyến còn lại cải tạo mở rộng trên cơ sở hiện trạng nhằm đáp ứng yêu cầu về giao thông, cảnh quan cho khu vực và nhu cầu đỗ xe của khu vực, đồng thời nâng cao khả năng giao thông trong việc phục vụ đi lại của người dân và các dịp lễ.

Cùng với đó, hàng loạt vườn hoa xung quanh Hồ Tây cũng sẽ được cải tạo, nâng cấp với mục tiêu tạo không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần nâng tầm giá trị di sản và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho khu vực Hồ Tây. Trong đó có vườn hoa Lý Tự Trọng khoảng 1,7ha; vườn hoa Tổ 29 cụm Quảng Bá khoảng 1,1ha, vườn hoa Lạc Long Quân) khoảng 2,7ha... Đồng thời bổ sung các tuyến hoa, tuyến phố đi bộ chuyên đề (ẩm thực, văn hóa...), tạo chuỗi cảm xúc trải nghiệm quanh Hồ Tây. Tăng cường tiện ích đô thị, dịch vụ hỗ trợ phục vụ người dân và du khách; bố trí không gian nghỉ chân, sân chơi, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn...