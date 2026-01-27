Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Các dự án lớn sẽ được bồi thường đất cao gấp đôi quy định

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi bị thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, người dân sẽ được bồi thường cao gấp 1,5 - 2 lần so với quy định.

Tại kỳ họp thứ 31 được tổ chức ngày 27/1, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, để đảm bảo việc triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô việc quy định mức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi cần phải thực hiện và đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố xây dựng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

image.jpg
Người dân di dời tài sản thực hiện dự án Đường Vành đai 2,5

Theo đó, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường về đất bằng 2 lần so với mức quy định.

Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định.

Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.

Kinh phí bảo đảm thực hiện quy định tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công: Theo quy định của pháp luật, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nằm trong tổng mức đầu tư của Dự án.

Đối với các Dự án BT, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Khoản 4 Điều 7 quy định: "HĐND thành phố quyết định tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố:

a) Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này: bằng 02 lần so với mức quy định;

b) Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này: không quá 02 lần so với mức quy định".

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Thu hồi đất #Hà Nội #Bồi thường

