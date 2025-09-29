Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thêm 1.036 tỷ kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

TPO - HĐND TP. Hà Nội đã đồng ý tăng tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về thủ đô Hà Nội từ 6.420 tỷ đồng lên 7.457 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng. Việc tăng kinh phí này nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa Hà Nội và Bắc Ninh vào dự án thành phần 1.

Tại kỳ họp thứ 26 được tổ chức ngày 29/9, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội).

Tại Tờ trình, đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, theo Chủ trương đầu tư đã phê duyệt (Nghị quyết số 428/NQHĐND ngày 28/6/2025), Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội) gồm 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án TP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm do UBND huyện Gia Lâm (cũ) làm chủ đầu tư, với kinh phí dự kiến khoảng 6.420 tỷ đồng.

Dự án TP2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Đông Anh, do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư. Tổng số tiền đầu tư dự án hơn 7.619 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh:

Dự án TP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Thuận An, xã Phù Đổng, (Hà Nội) và địa phận phường Từ Sơn và phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh). Dự án được triển khai tại các xã Thuận An, xã Phù Đổng (Hà Nội) và phường Từ Sơn và phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh) do UBND xã Phù Đổng làm chủ đầu tư với tổng số tiền 7.457 tỷ đồng.

Dự án TP2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Đông Anh, Thư Lâm (Hà Nội).

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần 1 đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 428/NQ-HĐND.

z7061546327011-22267942cf16278cecb5221b4a08f394.jpg
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết

Báo cáo thẩm tra, đại diện Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố làm rõ tiến độ bố trí vốn, khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư khi tăng từ 6.420 tỷ đồng thành 7.457 tỷ đồng (tăng 1.036 tỷ đồng khi bổ sung khối lượng GPMB đoạn tuyến 1,62km trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Đại diện UBND TP. Hà Nội đã báo cáo tiếp thu, giải trình những nội dung mà các Ban HĐND thành phố kiến nghị.

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hà Nội đã biểu tán thành, thông qua nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, đây là dự án thuộc nhóm B. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là UBND thành phố Hà Nội. Hình thức đầu tư dự án là đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gồm 840 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2026-2028.

Thanh Hiếu
