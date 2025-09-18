Đề xuất mới liên quan tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội).

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025.

clu1cdnvn-2025-04-28-duong-ket-noi.jpg
UBND thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, đoạn trên địa bàn Thủ đô (ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND, dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư; Dự án được triển khai tại huyện Gia Lâm với tổng mức đầu tư hơn 6.420 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh: Tên dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Thuận An, xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) và địa phận phường Từ Sơn, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh” do UBND xã Phù Đổng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 7.457 tỷ đồng; Dự án được thực hiện tại các xã Thuận An, xã Phù Đổng, (Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Đối với dự án thành phần 2:

Theo Nghị quyết 428/NQ-HĐND, dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư, thực hiện tại huyện Đông Anh với tổng mức hơn 7.619 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh: Tên dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Đông Anh, Thư Lâm (thành phố Hà Nội) do UBND xã Đông Anh làm chủ đầu tư. Dự án được tại các xã Đông Anh, Thư Lâm thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 8.656 tỷ đồng.

Các nội dung khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025 của HĐND thành phố Hà Nội

Dự kiến, tờ trình trên sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 23/9.

Thanh Hiếu
#Sân bay Gia Bình #Đường kết nối #Hà Nội #Nghị quyết #Chủ trương đầu tư

