Hà Nội điều chỉnh, bổ sung 30.000 tỷ đồng để triển khai loạt dự án trọng điểm

Thanh Hiếu
TPO - HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng. Việc bổ sung vốn nhằm triển khai nhanh các dự án trọng điểm, trong đó có các tuyến đường vành đai.

Tại kỳ họp thứ 31 được tổ chức sáng 27/1, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng. Trong đó bao gồm nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 23.140 tỷ đồng và thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố năm 2024 (6.859 tỷ đồng).

z7471722540070-a3953593af9acbc7f867f037c32e96e7.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 31 sáng ngày 27/1

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, kế hoạch đầu tư công của thành phố đầu năm 2026 đã được HĐND thành phố quyết nghị là 126.000 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư cấp thành phố là 92.910 tỷ đồng, nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 12.642 tỷ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB) nhanh, gấp cho các dự án như đường Vành đai 1; Vành đai 2,5; cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo... UBND thành phố đã ban hành quyết định ứng trước dự toán năm 2026 (trong tháng 12/2025) và quyết định phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 (tháng 1/2026) cho các dự án. Tổng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã sử dụng đến nay là 5.605 tỷ đồng, còn lại 7.037 tỷ đồng.

Hiện nay, thành phố đang quyết liệt triển khai 7 dự án xây dựng cầu, tuyến đường Vành đai 1; 2,5; 3; 3,5; 4;....và nhiều công trình khẩn cấp chống úng ngập, ùn tắc giao thông để giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

z7471622812647-b1620c385d1cb27cbdbaca64b1fa0575.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Dự kiến nhu cầu vốn năm 2026 sẽ tăng cao để thúc đẩy triển khai các dự án theo tiến độ, đáp ứng các kinh phí về giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân công xây dựng.

Do đó, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố giao UBND quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 trong phạm vi tổng nguồn tăng thêm từ các nguồn trong trường hợp kế hoạch vốn linh hoạt và được sử dụng hết cho các nhiệm vụ, dự án.

Sau khi thảo luận, HĐND thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp thứ 31 của HĐND thành phố được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kỳ họp sẽ xem xét các nhóm vấn đề do UBND thành phố trình, gồm: Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cụ thể hóa các tiêu chí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Kỳ họp cũng xem xét các đề án lớn về đô thị như: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án khu đô thị đa mục tiêu và đặc biệt là chủ trương về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kỳ họp cũng cho ý kiến về quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các dự án PPP theo hình thức BT như Dự án cải tạo khu vực Hồ Tây, Dự án trục Quốc lộ 1A, đồng thời, đóng góp ý kiến vào sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024.

Thanh Hiếu
