Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Đề xuất lộ trình hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 2.160 nhà tập thể, chung cư cũ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định. Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc điều chỉnh phải tuân thủ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, trên địa bàn các xã, phường trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế phát triển nhà chung cư. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh – văn minh – hiện đại, nhà ở xanh.

tp-2.jpg
Dự án nhà ở xã hội 468 Vĩnh Hưng đang được triển khai

Giai đoạn 2021- 2030, thành phố phấn đấu phát triển đạt 255 triệu m2 sàn nhà ở, nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 40 m2 sàn/người; Giai đoạn 2031-2035, phấn đấu hoàn thành khoảng 127,5 triệu m2 sàn nhà ở, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 45 m2 sàn/người; Đến năm 2045 phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố lên 50 m2 sàn/người.

UBND thành phố cho rằng, việc điều chỉnh là do thay đổi dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030 thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn; giai đoạn 2031- 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Thành phố phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, (khoảng 1,1 triệu căn).

Về nhà ở tái định cư, thành phố sẽ triển khai các dự án khu đô thị tái định cư đa chức năng. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 200.000 căn.

Thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định (khoảng 1,5 triệu m2 sàn). Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở đa mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.492,5 ha. Thành phố cũng sẽ xây dựng 1-2 khu nhà ở phục vụ chuyên gia, nhân tài và nhân lực công nghệ cao.

Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 2 triệu tỷ đồng, nhà ở đa mục tiêu khoảng 321.902 tỷ đồng, nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang khoảng 52.562 tỷ đồng...

Thanh Hiếu
#Nhà ở #Phát triển nhà ở #Nhà ở xã hội #Tờ trình

Xem thêm

Cùng chuyên mục