Hà Nội: Đề xuất lộ trình hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 2.160 nhà tập thể, chung cư cũ

TPO - Thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định. Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc điều chỉnh phải tuân thủ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, trên địa bàn các xã, phường trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế phát triển nhà chung cư. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh – văn minh – hiện đại, nhà ở xanh.

Dự án nhà ở xã hội 468 Vĩnh Hưng đang được triển khai

Giai đoạn 2021- 2030, thành phố phấn đấu phát triển đạt 255 triệu m2 sàn nhà ở, nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 40 m2 sàn/người; Giai đoạn 2031-2035, phấn đấu hoàn thành khoảng 127,5 triệu m2 sàn nhà ở, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 45 m2 sàn/người; Đến năm 2045 phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố lên 50 m2 sàn/người.

UBND thành phố cho rằng, việc điều chỉnh là do thay đổi dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030 thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn; giai đoạn 2031- 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Thành phố phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, (khoảng 1,1 triệu căn).

Về nhà ở tái định cư, thành phố sẽ triển khai các dự án khu đô thị tái định cư đa chức năng. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 200.000 căn.

Thành phố phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định (khoảng 1,5 triệu m2 sàn). Đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở đa mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.492,5 ha. Thành phố cũng sẽ xây dựng 1-2 khu nhà ở phục vụ chuyên gia, nhân tài và nhân lực công nghệ cao.

Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 2 triệu tỷ đồng, nhà ở đa mục tiêu khoảng 321.902 tỷ đồng, nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang khoảng 52.562 tỷ đồng...