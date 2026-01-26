Có 2 tỷ đồng có nên đầu tư vào phân khúc BĐS kết hợp chăm sóc sức khoẻ?

TPO - Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản (BĐS) năm 2026 đang chuyển dịch sang giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực, với những yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, quy hoạch, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng vốn. Theo đó, mô hình bất động sản kết hợp chăm sóc sức khỏe nổi lên được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cho tài chỉnh khoảng 2 tỷ đồng.

Dòng tiền bất động sản gắn với nhu cầu sống thật

Tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức Hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?". Tại đây, nhiều chuyên gia cùng chung nhận định: trong giai đoạn tới, bất động sản phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, an dưỡng sẽ trở thành điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư, đặc biệt ở phân khúc giá vừa phải.

Với mức tài chính khoảng 2 tỷ đồng, nhà đầu tư khó có thể tìm được sản phẩm nhà ở trung tâm các đô thị lớn có biên độ tăng giá cao như trước. Tuy nhiên, bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe ở khu vực ven đô hoặc các địa phương có lợi thế tự nhiên lại mở ra nhiều cơ hội.

Dự án căn hộ trị liệu đạt mục tiêu "kép" vừa sinh lợi nhuận vừa đảm bảo chăm sóc sức khoẻ.

Đây là dòng sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu đầu tư, mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng trong tương lai của chính nhà đầu tư hoặc gia đình họ. Vì vậy, tính thanh khoản và giá trị khai thác được đánh giá cao hơn.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, phân khúc bất động sản dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe đang nổi lên như một nhu cầu cấp bách, với các khu bất động sản ven đô, đáp ứng yêu cầu môi trường và bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của đông đảo khách hàng.

Đồng quan điểm trên, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe là lựa chọn hàng đầu của hiện tại và tương lai.

TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề cập tới nhu cầu phổ biến số đông hiện nay cả thế giới hướng tới là chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế, hoàn toàn khớp với xu hướng già hóa dân số hiện nay. Do đó, các sản phẩm bất động sản hướng tới nhu cầu này hoàn toàn có khả năng phát triển mạnh.

Đây cũng là quan điểm của ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing khi phân tích xu hướng đầu tư vào các phân khúc bất động sản tùy thuộc vào nhóm độ tuổi khách hàng, trong đó nhóm dưới 40 tuổi chủ yếu thiên về tích lũy còn hơn 50 tuổi sẽ hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng...

Bất động sản gắn với chăm sóc sức khoẻ mang lại lợi ích kép

Ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ONSEN FUJI cho biết, tại Nhật Bản, xu hướng bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt nguồn từ văn hóa, triết lý sống đã theo cùng người Nhật Bản mà đi lên từ một bài toán rất thật của xã hội: dân số già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, còn mô hình viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc tập trung thì không còn đáp ứng đủ.

Hiện nay Nhật Bản phát triển rất mạnh các mô hình kết hợp dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc theo ngày, chăm sóc ngắn hạn, chăm sóc nội trú,… như một hệ thống giảm tải cho y tế, nhưng sâu xa hơn, đó là một bước chuyển tư duy: từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị thụ động sang chăm sóc chủ động.

Sở dĩ phân khúc này phát triển mạnh là vì nó được thúc đẩy đồng thời bởi nhu cầu thật và động lực thị trường. Về nhu cầu khi xu hướng già hóa tăng: Khi nhóm cao tuổi tăng, nhu cầu sống an toàn, được chăm sóc, phục hồi và an dưỡng tăng theo – và đó là nhu cầu mang tính dài hạn, khó bị thay thế.

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OSEN FUJI, cũng đã phân tích khác biệt về giá trị sử dụng và giá trị tài sản của mô hình kết hợp chăm sóc sức khoẻ so với bất động sản thuần túy để ở hoặc đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ONSEN FUJI nêu rõ, về giá trị sử dụng, nếu bất động sản thông thường giải quyết câu hỏi “ở đâu”, “tăng giá ra sao”, thì mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe giải quyết thêm một câu hỏi lớn hơn: “sống như thế nào để khỏe hơn”. Giá trị sử dụng của nó không dừng ở các tiện nghi thỏa mãn nhu cầu sống, mà còn ở khả năng tạo ra một lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài. Với các gia đình, đặc biệt với thế hệ trung và cao tuổi, điều họ cần không chỉ là căn nhà đẹp, mà là môi trường sống trong lành, tiện nghi, được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Về giá trị tài sản, ông Tomita Takahisa nhấn mạnh, khác biệt lớn nhất là mô hình này tạo ra một loại giá trị bền vững hơn vì bám vào nhu cầu thực. Bất động sản chăm sóc sức khỏe có lợi thế ở chỗ gắn với nhu cầu sống khỏe, phục hồi, an dưỡng của đa thế hệ. Khi nhu cầu có tính “lặp lại” và “dài hạn”, tài sản có xu hướng bền hơn trước biến động thị trường, tạo dòng tiền sinh lời tốt hơn hơn là theo tốc độ tăng giá và các cơn sốt ngắn hạn.

Tuy nhiên, điểm then chốt vẫn nằm ở chất lượng vận hành và giá trị thật. Một dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe giữ được giá trị tài sản lâu dài khi làm đúng ngay từ nền tảng: từ quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn môi trường sống cho đến hệ thống dịch vụ và vận hành.

Khi làm đúng, bất động sản không chỉ là nơi an cư hay một sản phẩm đầu tư, mà trở thành tài sản gắn với chất lượng sống và sức khỏe - nhóm giá trị có sức bền lớn nhất trong mọi chu kỳ phát triển của thị trường.