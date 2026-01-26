Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Huế:

Dự án khu đô thị Regal Capital 700 tỷ bị yêu cầu dừng thi công

Ngọc Văn
TPO - Dù đã được giao đất đợt 1 và triển khai một số hạng mục, dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn (tên thương mại Regal Capital) với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng) tại phường Hương Trà, TP. Huế bị yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công, do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế xác nhận với PV Tiền Phong, đơn vị vừa có văn bản gửi Liên danh Công ty Cổ phần Regal Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động thi công xây dựng trên phạm vi dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn (phường Hương Trà, Huế).

kiem-tra.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 kiểm tra thực địa tại khu vực dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn (phường Hương Trà, Huế).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Huế đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án này.

Theo Sở NN&MT TP. Huế, ngày 1/8/2025, UBND TP. Huế ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần Regal Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Trên cơ sở đó, ngày 12/9/2025, Thuế TP. Huế ban hành Thông báo số 759/TB-HUE về việc nộp tiền sử dụng đất gửi Công ty Cổ phần Regal Group; đến ngày 22/10/2025 tiếp tục có văn bản đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, Sở NN&MT TP. Huế cho biết, đến thời điểm ban hành văn bản kiểm tra, cơ quan thuế vẫn chưa có văn bản xác nhận việc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Do đó, Sở chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư theo quy định.

Từ thực tế này, Sở NN&MT TP. Huế đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 phối hợp với UBND phường Hương Trà tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất tại khu vực dự án, kịp thời phát hiện và báo cáo các vi phạm (nếu có), nhằm tránh tình trạng chủ đầu tư sử dụng đất khi chưa được bàn giao hợp pháp.

noi-day-tung-dien-ra-cac-hoat-dong-thi-cong-khi-chua-hoan-tat-thu-tuc-ve-tai-chinh.jpg
Từ thực địa cho thấy, khu vực dự án từng diễn ra các hoạt động thi công mặt bằng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Tiếp nhận ý kiến của Sở NN&MT TP. Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 đã kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ pháp lý dự án. Trên cơ sở đó, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu liên danh chủ đầu tư thực hiện 3 nội dung, bao gồm tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng trong phạm vi dự án; khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của UBND TP. Huế; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án và UBND phường Hương Trà trong quá trình xử lý, khắc phục các tồn tại liên quan.

vi-tri-dac-dia-phia-bac-hue-1.jpg
vi-tri-dac-dia-phia-bac-hue-2.jpg
Dự án Regal Capital nằm ven Quốc lộ 1 và sông Bồ, gồm nhiều mặt tiền, được đánh giá thuộc vị trí đắc địa tạo điểm nhấn phát triển đô thị ở phía bắc TP. Huế.

Về pháp lý, dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt từ năm 2022. Hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất được ký ngày 15/7/2022 giữa UBND thị xã Hương Trà (cũ) và Liên danh Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Ngày 1/8/2024, các bên ký phụ lục hợp đồng với sự tham gia của Liên danh Công ty Cổ phần Regal Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND TP. Huế ban hành Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 8/12/2025, ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 là cơ quan ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng đối với dự án. Trước đó, UBND TP. Huế đã ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao đất đợt 1 cho dự án.

Dự án Regal Capital, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, nằm ven Quốc lộ 1 và sông Bồ, đoạn qua phường Hương Trà - khu vực được quy hoạch nhiều công trình trọng điểm của địa phương, từng được kỳ vọng tạo điểm nhấn phát triển đô thị phía bắc TP. Huế.

Ngọc Văn
#dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn #Regal Capital #yêu cầu dừng thi công #phường Hương Trà #TP. Huế #Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế #Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế

