Tận thấy công viên đầu tiên được xây trên 'đất vàng' bỏ hoang ở TPHCM

TPHCM đang cải tạo, chỉnh trang 9 khu đất vàng

Ngoài khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa được bàn giao, TPHCM đang chỉnh trang nhiều khu đất vàng khác. Cụ thể, đối với 3 khu đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn, 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm và không gian công cộng.

Đối với 4 khu đất còn lại gồm 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, các chủ đầu tư dự án được đề nghị phối hợp với đơn vị tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang phù hợp, ưu tiên mảng xanh và không gian mở phục vụ cộng đồng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các xã phường, đặc khu về việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các khu đất trống do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn. Việc này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tạo thêm không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị văn hóa.