Địa ốc

Google News

Tận thấy công viên đầu tiên được xây trên 'đất vàng' bỏ hoang ở TPHCM

Duy Quang

TPO - Sau 20 ngày thi công, công trình Cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được bàn giao cho UBND phường Xuân Hòa (TPHCM). Công trình được đầu tư và triển khai theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, với định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân.

tp-12.jpg
Chiều 25/1, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức buổi lễ bàn giao công trình Cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho UBND phường Xuân Hòa tiếp nhận, quản lý và đưa vào phục vụ cộng đồng. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM. Trong ảnh: Toàn cảnh công trình Cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao.
tp-11.jpg
Công trình được hoàn thành sau khoảng 20 ngày thi công, tạo thêm một không gian công cộng mới tại khu vực trung tâm TPHCM, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe của người dân.
tp-10.jpg
Công trình cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Phát Đạt đầu tư và triển khai theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, với định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân TPHCM.
tp-9.jpg
Để hiện thực hóa ý tưởng này, Phát Đạt trồng các loài cây thân lớn như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng, kết hợp với hệ cây - hoa - cỏ cảnh quan như hồng lộc, phúc lộc thọ, nguyệt quế, mai vạn phúc, dứa sọc vàng, dành dành, dương xỉ, trầu bà thanh xuân, lài tây…
tp-8.jpg
Công trình dành những khu vực riêng cho hoa Tết và trang trí theo mùa, sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với dịp Tết, góp phần tạo không khí sinh động và gần gũi cho người dân.
tp-7.jpg
Không chỉ dừng lại ở mảng xanh, công trình còn được tổ chức thành nhiều phân khu cảnh quan mang tính biểu tượng và cảm xúc, với các quảng trường chủ đề như “Việt Nam hùng cường”, “Kỷ nguyên vươn mình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ”.
tp-4.jpg
Công nhân tưới nước, bảo trì cỏ hằng ngày.
tp-5-4063.jpg
Công nhân đang thi công trồng cỏ công trình Cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
tp-6.jpg
Chủ đầu tư chọn các loài hoa cỏ bền vững, có khả năng tạo sắc hương quanh năm cũng được lựa chọn nhằm duy trì sức sống lâu dài cho không gian.
tp-3.jpg
Phát Đạt đã đưa về và bố trí hệ sinh thái cây xanh đa tầng, bao gồm nhiều loài cây rừng và cây cảnh quan có giá trị cao, thích nghi tốt với điều kiện đô thị.
tp-2-326.jpg
Công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một trong 9 khu đất được UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo, tại các phường trung tâm thuộc quận 1 và quận 3 cũ.
tp-1.jpg
Sau khi có chủ trương, Phát Đạt đã chủ động triển khai, tổ chức thi công xuyên đêm. Theo kế hoạch ban đầu, công trình được triển khai từ ngày 8/1 - 8/2. Tuy nhiên, việc hoàn tất và bàn giao vào ngày 25/1, sớm hơn gần 2 tuần so với kế hoạch.
tp-18.jpg
Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một địa điểm có vị trí đặc biệt, nằm giữa lõi trung tâm TPHCM - nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình giá trị không chỉ về kinh tế mà còn về ký ức, lịch sử và đời sống tinh thần của người dân. Từ quan điểm đó, Phát Đạt luôn mong muốn đồng hành cùng công trình này dưới mọi chủ trương và chỉ đạo của chính quyền TPHCM.
tp-17.jpg
“Chúng tôi lựa chọn chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị” cho công trình này vì niềm tin rằng trong một đô thị lớn, phát triển nhanh như TPHCM, những khoảng xanh - dù không lớn vẫn có thể tạo ra những tác động rất sâu đến chất lượng sống và cảm xúc đô thị. Công trình hôm nay là một phần trong chủ trương lớn của Thành ủy, UBND TPHCM về chỉnh trang đô thị, biến các khu đất chờ dự án thành không gian công cộng tạm thời phục vụ cộng đồng”, ông Vũ nói.
tp-16.jpg
Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (bìa trái) trao biển bàn giao công trình Cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho lãnh đạo phường Xuân Hòa.
tp-15.jpg
Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao ý nghĩa của công trình trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị.
tp-14.jpg
“Đây là công trình hết sức ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đại hội Đảng thành công tốt đẹp và cũng thể hiện được ý Đảng, lòng dân”, ông Được nói.
tp-13.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị chính quyền phường Xuân Hòa tiếp nhận bàn giao công trình và coi đây là tài sản chung của cộng đồng. Phường có trách nhiệm gìn giữ, tôn tạo, chăm sóc cây xanh, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp để phục vụ người dân TPHCM nói chung và người dân phường Xuân Hòa nói riêng.

TPHCM đang cải tạo, chỉnh trang 9 khu đất vàng

Ngoài khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa được bàn giao, TPHCM đang chỉnh trang nhiều khu đất vàng khác. Cụ thể, đối với 3 khu đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn, 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm và không gian công cộng.

Đối với 4 khu đất còn lại gồm 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, các chủ đầu tư dự án được đề nghị phối hợp với đơn vị tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang phù hợp, ưu tiên mảng xanh và không gian mở phục vụ cộng đồng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các xã phường, đặc khu về việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các khu đất trống do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn. Việc này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tạo thêm không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị văn hóa.

Duy Quang
