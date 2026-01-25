Thị trường Bất động sản 2026: Qua thời 'sốt ảo', dòng tiền tìm về giá trị thực

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhận định, bất động sản năm 2026 không còn là thị trường của những cơn sốt ngắn hạn. Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực, với những yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, quy hoạch, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng vốn.

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức Hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?"

Dự hội thảo có ông Hà Quang Hưng - Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng; bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cùng dự có các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Tài

Bước qua giai đoạn "thanh lọc"

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường bất động sản Việt Nam sau một chu kỳ điều chỉnh mạnh và kéo dài, thị trường đang từng bước đi qua giai đoạn “thanh lọc” để hướng tới trạng thái ổn định hơn, thực chất hơn và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, những câu hỏi được đặt ra là: thị trường bất động sản năm 2026 vận động ra sao, đâu là những điểm sáng, đâu là thách thức, và dòng tiền đầu tư sẽ tìm đến những phân khúc nào trong giai đoạn tới?

“Có thể thấy rõ rằng, bất động sản năm 2026 không còn là thị trường của những cơn sốt ngắn hạn. Thị trường đang chuyển dịch sang giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực, với những yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, quy hoạch, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng vốn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản được ban hành và từng bước triển khai đồng bộ hơn, đã góp phần hình thành một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn, tạo nền tảng cho thị trường vận hành ổn định, giảm thiểu rủi ro và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Trọng Tài

Sự phân hóa mạnh mẽ giữa các phân khúc, khu vực

Nhìn nhận về xu hướng dòng tiền trong chu kỳ mới, nhà báo Phùng Công Sưởng chỉ ra sự phân hóa rõ nét đang diễn ra giữa các phân khúc và khu vực.

Cụ thể, những sản phẩm thiếu pháp lý, định giá cao so với giá trị sử dụng tiếp tục gặp khó về thanh khoản. Trong khi đó, các dự án có pháp lý đầy đủ, phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu thực và gắn với hạ tầng đồng bộ vẫn ghi nhận sức hấp thụ tích cực. Điều này phản ánh xu hướng thị trường đang dần quay trở lại đúng vai trò phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng có sự thay đổi rõ rệt. Dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, thận trọng hơn, ưu tiên các phân khúc an toàn, có nền tảng ổn định và khả năng tạo giá trị trong dài hạn. Bên cạnh nhà đầu tư cá nhân, dòng vốn của các tổ chức, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư dài hạn đang từng bước quay trở lại thị trường với cách tiếp cận bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trọng Tài

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhà báo Phùng Công Sưởng nêu rõ: Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Nhận định thị trường Bất động sản 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?” nhằm tạo diễn đàn trao đổi thẳng thắn, khoa học và đa chiều giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư

"Chúng tôi tin rằng, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia uy tín và cộng đồng doanh nghiệp, hội thảo hôm nay sẽ mang lại những góc nhìn thiết thực, giúp nhận diện rõ hơn xu hướng thị trường bất động sản năm 2026 và định hướng dòng tiền đầu tư theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững", Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ.