Bắc Ninh: Cứ khoảng 2 tuần, sẽ có một nhà ở xã hội được mở bán

TPO - Thời điểm hiện nay, cứ 2–3 tuần, Bắc Ninh lại có thêm dự án nhà ở xã hội được mở bán. Năm 2026, tỉnh này đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trên 20.000 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước. Trong năm 2025, khoảng 2 tuần, tỉnh Bắc Ninh lại có thêm dự án mới được chấp thuận. Thời điểm hiện nay, cứ khoảng 2 - 3 tuần, tỉnh Bắc Ninh sẽ có một dự án mới được mở bán, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ông Thịnh khẳng định, hiện nay việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các đối tượng. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh khởi công tòa nhà ở xã hội đầu tiên cho lực lượng Công an và dự kiến sẽ khởi công dự án tiếp theo cho lực lượng Quân đội vào cuối tháng 1/2026.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Nếnh (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong năm 2026, Trung ương giao cho tỉnh Bắc Ninh hoàn thành khoảng 19.000 căn nhà ở xã hội; song tinh thần của tỉnh là sẽ phấn đấu hoàn thành trên 20.000 căn để đóng góp vào kết quả chung của cả nước, thúc đẩy nhà ở và thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn.

Để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ông Thịnh đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện các quy định chi tiết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những căn hộ thuộc 20% diện tích sàn thương mại, dịch vụ thuộc dự án nhà ở xã hội; bổ sung quy định về người thu nhập thấp ở khu vực nông thôn trong Luật Nhà ở…

