Bất động sản chăm sóc sức khỏe và tư duy về 'sống chủ động'

TPO - Ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OSEN FUJI mang đến một góc nhìn về làn sóng bất động sản chăm sóc sức khỏe. Theo chuyên gia này, tại Nhật Bản, xu hướng này không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ văn hóa hay triết lý sống lâu đời, mà xuất phát từ một bài toán xã hội vô cùng cấp thiết.

Tại hội thảo, ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OSEN FUJI đã chia sẻ xu hướng bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe.

Từ bài toán dân số già đến tư duy "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Ông Tomita Takahisa cho biết, tại Nhật Bản, xu hướng bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt nguồn từ văn hóa, triết lý sống đã theo cùng người Nhật Bản mà đi lên từ một bài toán rất thật của xã hội: dân số già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, còn mô hình viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc tập trung thì không còn đáp ứng đủ.

Hiện nay Nhật Bản phát triển rất mạnh các mô hình kết hợp dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc theo ngày, chăm sóc ngắn hạn, chăm sóc nội trú,… như một hệ thống giảm tải cho y tế, nhưng sâu xa hơn, đó là một bước chuyển tư duy: từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị thụ động sang chăm sóc chủ động.

Sở dĩ phân khúc này phát triển mạnh là vì nó được thúc đẩy đồng thời bởi nhu cầu thật và động lực thị trường. Về nhu cầu khi xu hướng già hóa tăng: Khi nhóm cao tuổi tăng, nhu cầu sống an toàn, được chăm sóc, phục hồi và an dưỡng tăng theo – và đó là nhu cầu mang tính dài hạn, khó bị thay thế.

Tái định nghĩa giá trị bất động sản: Sống khỏe và đầu tư bền vững

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OSEN FUJI, cũng đã phân tích khác biệt về giá trị sử dụng và giá trị tài sản của mô hình kết hợp chăm sóc sức khoẻ so với bất động sản thuần túy để ở hoặc đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OSEN FUJI nêu rõ, về giá trị sử dụng, nếu bất động sản thông thường giải quyết câu hỏi “ở đâu”, “tăng giá ra sao”, thì mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe giải quyết thêm một câu hỏi lớn hơn: “sống như thế nào để khỏe hơn”. Giá trị sử dụng của nó không dừng ở các tiện nghi thỏa mãn nhu cầu sống, mà còn ở khả năng tạo ra một lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài. Với các gia đình, đặc biệt với thế hệ trung và cao tuổi, điều họ cần không chỉ là căn nhà đẹp, mà là môi trường sống trong lành, tiện nghi, được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Về giá trị tài sản, ông Tomita Takahisa nhấn mạnh, khác biệt lớn nhất là mô hình này tạo ra một loại giá trị bền vững hơn vì bám vào nhu cầu thực. Bất động sản chăm sóc sức khỏe có lợi thế ở chỗ gắn với nhu cầu sống khỏe, phục hồi, an dưỡng của đa thế hệ. Khi nhu cầu có tính “lặp lại” và “dài hạn”, tài sản có xu hướng bền hơn trước biến động thị trường, tạo dòng tiền sinh lời tốt hơn hơn là theo tốc độ tăng giá và các cơn sốt ngắn hạn.

Tuy nhiên, điểm then chốt vẫn nằm ở chất lượng vận hành và giá trị thật. Một dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe giữ được giá trị tài sản lâu dài khi làm đúng ngay từ nền tảng: từ quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn môi trường sống cho đến hệ thống dịch vụ và vận hành.

Khi làm đúng, bất động sản không chỉ là nơi an cư hay một sản phẩm đầu tư, mà trở thành tài sản gắn với chất lượng sống và sức khỏe - nhóm giá trị có sức bền lớn nhất trong mọi chu kỳ phát triển của thị trường.