Từ 'nỗi buồn viện dưỡng lão' đến kỷ nguyên BĐS trị liệu - xu hướng mới cho tuổi già

TPO - Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, mô hình viện dưỡng lão truyền thống đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Thay vào đó, sự trỗi dậy của các mô hình bất động sản trị liệu tích hợp y tế, phục hồi chức năng và không gian sống cộng đồng đang mở ra một hướng đi mới cho thị trường.

Khi viện dưỡng lão không còn là “đích đến” lý tưởng

Chia sẻ tại hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, GS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng - đưa ra một hình ảnh so sánh đầy day dứt. Nếu ở cổng trường, cha mẹ háo hức chờ đón con tan học, thì tại nhiều trung tâm dưỡng lão, vào cuối tuần, không ít cụ già vẫn đứng ở cửa ngóng trông nhưng “chả có một bóng con nào”.

Theo ông Nga, thời gian đầu con cái còn thăm hỏi đều đặn, nhưng sau vài tháng, sự thưa vắng dần xuất hiện do áp lực công việc và cuộc sống. Ngay cả mô hình chăm sóc ban ngày (sáng đưa đi, chiều đón về) cũng chưa giải quyết được cảm giác bị tách khỏi đời sống gia đình, trong khi môi trường sinh hoạt dễ tạo cảm giác bó hẹp.

GS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tại hội thảo của Báo Tiền Phong.

Đặc biệt vào dịp lễ Tết, khi con cháu muốn đi xa, việc chăm sóc cha mẹ lớn tuổi trở thành gánh nặng lớn cả về tài chính lẫn tâm lý. Chi phí thuê người chăm sóc có thể lên tới 7 - 8 triệu đồng mỗi ngày đêm, chưa kể rủi ro về chất lượng dịch vụ.

Một khoảng trống khác là chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Các bệnh viện thường quá tải, không thể giữ bệnh nhân nặng điều trị kéo dài, trong khi chăm sóc tại nhà vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về các cơ sở y tế – an dưỡng chuyên biệt nhưng gắn với không gian sống nhân văn.

Khi an cư đi cùng chăm sóc sức khỏe

Từ thực tế đó, GS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng thị trường đang đứng trước cơ hội lớn với sự hình thành của các khu căn hộ phức hợp kết hợp trị liệu - phục hồi sức khỏe, nơi người cao tuổi vẫn được sống trong cộng đồng mở, có sự kết nối với gia đình và xã hội.

Khác với viện dưỡng lão khép kín, cư dân tại các khu bất động sản trị liệu sinh hoạt trong căn hộ riêng, có không gian gặp gỡ con cháu, giao lưu với người cùng thế hệ, tham gia hoạt động thể chất và sử dụng hệ tiện ích nội khu.

Cốt lõi của mô hình nằm ở hệ sinh thái y tế tích hợp ngay trong khu ở. Cư dân được theo dõi sức khỏe 24/7 thông qua thiết bị đeo tay, đồng hồ thông minh kết nối trực tiếp với trung tâm y tế. Các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, đường huyết, chất lượng giấc ngủ được cập nhật liên tục, giúp phát hiện sớm rủi ro.

Thị trường đang đứng trước cơ hội lớn với sự hình thành của các khu căn hộ phức hợp kết hợp trị liệu - phục hồi sức khỏe khi xu hướng già hóa dân số gia tăng. Ảnh: Công Hướng.

Ngay cả khi con cái làm việc tại Mỹ, TPHCM hay các địa phương khác, họ vẫn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của cha mẹ qua hệ thống dữ liệu số. Cùng với đó là dịch vụ dinh dưỡng theo bệnh lý, hỗ trợ bữa ăn tận phòng, bảo đảm chế độ sinh hoạt khoa học.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách người cao tuổi phân bổ tài sản. Nhiều gia đình sở hữu nhà phố cho thuê được 40–50 triệu đồng mỗi tháng, sau đó dùng một phần để thuê căn hộ tại các khu trị liệu cao cấp, phần còn lại chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo GS.TS Nguyễn Huy Nga, với người lớn tuổi, nơi ở không chỉ để trú ngụ mà phải là nơi có thể cấp cứu kịp thời khi đột quỵ, xử lý nhanh các biến cố sức khỏe và có hệ thống chuyển viện kết nối. Vì vậy, tiêu chí tích hợp y tế ngày càng được đặt lên trên yếu tố vị trí hay diện tích.

Khoáng nóng và mô hình chăm sóc đa tầng

Bên cạnh căn hộ trị liệu, các dự án bất động sản gắn với liệu pháp khoáng nóng cũng được đánh giá cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy tắm khoáng giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ và phục hồi thể trạng cho người cao tuổi. Khi được tích hợp ngay trong khu ở, liệu pháp này có thể trở thành hoạt động chăm sóc sức khỏe hằng ngày thay vì chỉ mang tính nghỉ dưỡng ngắn hạn.

Tại một số dự án phát triển theo định hướng bất động sản trị liệu, mô hình chăm sóc được tổ chức thành hệ sinh thái nhiều tầng, đáp ứng linh hoạt theo từng giai đoạn sức khỏe. Điển hình như tổ hợp bất động sản chăm sóc sức khỏe Tokyo Retreat của Onsen Fuji tại Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi phát triển mô hình căn hộ trị liệu Thera Home và mô hình viện dưỡng lão cao cấp Thera Healthcare Center.

Trong đó, Thera Home là không gian sống độc lập dành cho người cao tuổi còn khỏe mạnh, tập trung vào thiết kế an toàn, thân thiện vận động và sinh hoạt cộng đồng. Tokyo Retreat phát triển các dòng biệt thự và villa trị liệu khoáng nóng, tích hợp bể tắm khoáng, phòng xông hơi, home spa và không gian phục hồi tại gia, cho phép cư dân tiếp cận liệu pháp khoáng ngay trong không gian riêng tư.

Bể khoáng nóng trị liệu ngay trong các căn hộ của Thera Healthcare Center. Ảnh: Công Hướng.

Trong đó, Thera Healthcare Center là phân khu viện dưỡng lão nằm ngay trong tổ hợp căn hộ, cho phép cư dân chuyển đổi linh hoạt giữa sinh hoạt độc lập và chăm sóc chuyên sâu khi sức khỏe suy giảm. Thay vì tách biệt khỏi khu dân cư, trung tâm được tổ chức như một phần của đời sống thường nhật.

Trung tâm hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa (Đức) - đơn vị có kinh nghiệm vận hành hệ thống điều dưỡng tại châu Âu - nhằm chuẩn hóa quy trình chăm sóc và phục hồi chức năng. Các hạng mục được thiết kế chuyên biệt gồm giường y tế thông minh, hệ thống sàn sưởi ổn định thân nhiệt, khu vật lý trị liệu, massage - bấm huyệt, phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà hàng thực dưỡng theo bệnh lý và không gian thiền – yoga – taichi. Mô hình chăm sóc 1:1 cả ban ngày lẫn ban đêm giúp cư dân được theo dõi sát sao, đồng thời tạo sự an tâm cho gia đình.

Từ góc nhìn quản trị tài sản gia đình, bất động sản chăm sóc sức khỏe không chỉ là nơi ở. Ở lớp hữu hình, đây vẫn là tài sản có khả năng tích lũy và khai thác cho thuê. Ở lớp chiến lược, tài sản có thể sử dụng linh hoạt theo vòng đời: Khi chưa cần có thể khai thác nghỉ dưỡng, khi cần chuyển sang công năng ở - chăm sóc - an dưỡng.

Nhưng ở lớp sâu hơn, giá trị lớn nhất nằm ở khả năng giúp gia đình chủ động trước rủi ro sức khỏe, thay vì bị động tìm giải pháp trong những tình huống khẩn cấp.